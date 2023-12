500 km in 15 minuti di ricarica: ZEEKR annuncia la sua nuova batteria LFP

L’industria delle auto elettriche sta vivendo un’epoca di assoluto fermento, con tecnologie sempre nuove in ambito batterie. Poiché per avere i Battery Pack a stato solido ci vorranno ancora degli anni, i produttori stanno perfezionando le chimiche tradizionali: ora ZEEKR ha annunciato una batteria che carica 500 km in 15 minuti.

La tecnologia utilizzata in questo caso è la LFP, ovvero batterie con chimica al litio-ferro-fosfato, ormai uno standard del mercato che si può trovare soprattutto in vetture Standard Range che devono contenere i costi. Le batterie LFP si trovano all’interno di tantissimi modelli di punta, compresa la Tesla Model 3 a trazione posteriore, è una chimica facile da produrre che porta anche qualche vantaggio - ad esempio non disdegna le cariche fino al 100%, mentre altre chimiche come quella NMC preferiscono fermarsi all’80% per l’uso quotidiano. Ebbene ZEEKR ha perfezionato ulteriormente questa tecnologica, annunciando una nuova batteria LFP sviluppata in-house da utilizzare all’interno della sua nuova ZEEKR 007 (gli interni della ZEEKR 007 visti per la prima volta).

La vettura non ha nulla a che fare con il famoso agente segreto di Sua Maestà, eppure le sue batterie LFP promettono faville: costruite su architettura a 800 V, possono ricaricare fino a 500 km in appena 15 minuti di carica rapida. Come ricordato sopra, le batterie LFP sono spesso considerate più economiche di altre poiché non offrono una grandissima densità energetica; gli ingegneri ZEEKR invece hanno lavorato per dimostrare il contrario, concentrandosi proprio sulla densità energetica. Il risultato è stato un pacco batterie LFP particolarmente denso ma comunque meno costoso di altre chimiche più blasonate. L’azienda cinese afferma che la percentuale di utilizzo della sua batteria sia all’83,7%, quota raggiunta grazie all’implementazione di nuovi materiali e una struttura semplificata. Tutto questo è stato ottenuto senza scendere a compromessi sul fronte della sicurezza. Chissà se queste ottime batterie arriveranno anche su altri modelli (e su altri marchi), oltre alla già annunciata ZEEKR 007.



Nel frattempo la ZEEKR 001 è pronta ad approdare in Europa, peccato soltanto che la Francia di Macron abbia appena escluso dagli incentivi statali le auto elettriche fabbricate in Cina.