Con la nuova 500 Fiat dirà addio definitivamente ai modelli economici?

Si avvicina inesorabile lo stop di benzina e diesel a partire dal 2035, così come stabilito dall'Ue, e le case automobilistiche europee stanno per forza di cose riorganizzandosi, stravolgendo la loro linea di produzione per realizzare appunto vetture green.

Lo stesso sta ovviamente facendo Fiat, che dopo aver lanciato la 500e ha presentato lo scorso mese di luglio in diretta streaming la 600e, (disponibile anche in versione ibrida), nonché la piccola Topolino, quadriciclo elettrico da meno di 8.000 euro.

Il prossimo step importante avverrà nel 2024, precisamente a luglio, quando sarà presentata la nuova Fiat Panda, per la prima volta elettrica e B-SUV. Verrà poi svelato ogni anno un nuovo modello fino ad arrivare alla data fatidica del 2027, quando Fiat produrrà solo vetture al 100% elettriche e quando arriverà anche la nuova Fiat 500.

Fra quattro anni, quindi, è probabile che il concetto di vecchia Fiat come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi scomparirà per forza di cose. Fino ad oggi l'azienda torinese ha sempre costruito auto per il popolo e dal costo contenuto, ma la tecnologia elettrica si paga, e molto probabilmente nel 2027 avrà ancora un prezzo elevato, tenendo conto anche dell'inflazione.

Giusto per capirci, una 500e costa attorno ai 30mila euro, e lo stesso vale per la 600e, di conseguenza è impossibile pensare che nel 2027 una vettura elettrica arrivi a costare 15-20mila euro: molto complicato.

La soglia fissata al momento dai grandi costruttori è di 25mila euro, anche se comunque esistono alcune rarissime eccezioni come la Dacia Spring e la Twingo Elettrica, ma sono solo le uniche due al momento sul mercato ad essere vere e proprie low cost: la prima costa attorno ai 21mila euro, mentre la seconda attorno ai 22.

Attraverso gli incentivi, se si ha una vecchia vettura da rottamare, si riesce a ridurre il listino di circa 5mila euro, ma al di sotto di tale soglia è impossibile arrivare per ora. Magari il mercato ci smentirà e nel 2027 le auto elettriche costeranno molto meno dei prezzi attuali, ma le prospettive al momento raccontano una storia differente.

Fiat dovrà quindi essere brava a produrre auto di qualità, e nel contempo dal design accattivante come sono appunto la 500 e ad esempio la Topolino, riuscendo nel contempo a contenere i prezzi: una sfida non semplice ma l'azienda che fu dell'Avvocato ha saputo affrontare cicloni e tornado nel corso della sua esistenza, di conseguenza siamo certi che supererà anche questa nuova sfida imponente.