Fino a 500 euro di sconto su e-bike e monopattini: ultimi giorni di Black Friday Unieuro

Il prossimo 11 novembre 2021 sarà l'ultimo giorno per approfittare del Manà Manà Black Friday di Unieuro, uno sconto sullo scontrino fino a 500 euro valido sia in negozio che online. Andiamo a vedere subito come funziona.

Unieuro vi propone uno sconto in cassa che cambia in base a quanto spendete. Con una spesa di almeno 250 euro avete subito 25 euro di sconto in cassa, con una spesa di almeno 500 euro lo sconto sale a 100 euro, mentre con 1.000 e 2.000 euro di spesa lo sconto in cassa è rispettivamente di 250 e 500 euro.

La grande catena dice "Compra ciò che vuoi", qui su Everyeye Auto però ci focalizziamo soprattutto sulla micromobilità elettrica. Potete ad esempio sfruttare lo sconto sul monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, proposto di partenza a 279,90 euro, oppure sullo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 479 euro (vi conviene però aggiungere qualcosa e arrivare a 500 euro per avere 100 euro di sconto).

Con il Ninebot Segway E45E invece i 100 euro di sconto li avete subito, visto che costa 549 euro. Questo è solo qualche esempio, con il Manà Manà Black Friday che è valido anche sulle e-bike: in particolare potete prendere una Smartway M1U-R1SC-G a 699,90 euro, oppure una Momo Design Venezia a 734,90 euro. Non sono poche inoltre le e-bike al di sopra dei 1.000 euro, con 250 euro di sconto immediato in cassa. Correte subito in un negozio Unieuro oppure acquistate sul sito ufficiale Unieuro. Per saperne di più su uno degli ultimi monopattini usciti, leggete la nostra prova dello Xiaomi Mi Electric Scooter 3.