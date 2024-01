La 500 elettrica non decolla: oltre 2.000 operai in cassa integrazione a Mirafiori

Pur essendo a inizio 2024, in Italia la vendita di auto elettriche stenta a decollare per differenti motivi e a pagarne le spese sono soprattutto le fabbriche Stellantis nostrane. A causa della scarsa richiesta migliaia di lavoratori Fiat e Maserati rimarranno a casa per un po’...

Il gruppo Stellantis ha annunciato che dal 12 febbraio al 3 marzo 2024 2.250 lavoratori dell’impianto di Torino Mirafiori andranno in cassa integrazione a causa della scarsa richiesta della 500e elettrica, ma non solo. Oltre metà di questi operai infatti lavorano alla piccola elettrica di casa Fiat, i restanti si occupano di assemblare modelli Maserati.

Nel 2023 Stellantis ha venduto circa 77.000 Fiat 500e, una cifra inferiore alle 90.000 previste dal gruppo (qui di seguito le 10 auto elettriche più vendute in Italia nel 2023). Il 2024 inoltre non è iniziato nel migliore dei modi: il pubblico italiano infatti sta aspettando che il Governo Meloni ufficializzi gli incentivi auto per l’anno in corso, e proprio a causa di questa attesa le concessionarie non stanno raccogliendo poi troppi ordini elettrici. Sul piatto potrebbero arrivare, nel migliore dei casi, fino a 13.750 euro di Bonus Statale sull’acquisto di una nuova elettrica, per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo La bozza dei nuovi incentivi auto 2024 arriva a 13.750 euro.

Le indiscrezioni hanno riferito anche di vantaggi extra per le auto prodotte in Italia, dunque la Fiat 500e sarebbe stata probabilmente il modello più avvantaggiato in assoluto. Purtroppo la conferma del provvedimento non è ancora arrivata e gli automobilisti sono in attesa di capire quando e se ultimare i loro nuovi acquisti a quattro ruote. Speriamo davvero che gli incentivi auto 2024, e non solo, possano risollevare le sorti di Torino Mirafiori, un impianto che a detta di Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino, “è in agonia e necessita di ossigeno tramite nuove produzioni”.