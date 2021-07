La 500 elettrica si noleggia a meno di 30 euro al giorno: inizia l'estate LeasysGO!

L’estate è una stagione talmente bella che chiunque vorrebbe viverla senza pensieri. Lo sa bene Suzuki, che ha lanciato diverse promo “Guida adesso, paghi dopo”, e anche LeasysGO!, che ha appena presentato l’offerta “Prenditela comoda”.

LeasysGO! vi permette di noleggiare lanuova Fiat 500 elettrica con un’offerta esclusiva, valida da oggi 5 luglio fino al 31 agosto: 29,99 euro al giorno anziché 43,50 euro della tariffa standard. Sfruttare questa ottima promozione è facilissimo, la tariffa infatti si attiva automaticamente durante il car sharing: basta raggiungere i 29,99 euro di importo, poi il conteggio si ferma e voi potete utilizzare la 500 per 24 ore dall’ora di inizio del noleggio, su tutto il territorio italiano, senza costi aggiuntivi né vincoli di percorrenza o supplementi per km extra (come invece richiede ShareNOW).

Durante le ore di noleggio si può sostare tranquillamente, le chiavi vengono con noi come fossero quelle della nostra auto, così che nessuno possa noleggiarla in nostra assenza. In caso di ricarica, si può usare il cavo presente nel portabagagli. Per chi utilizza la stessa auto per più giorni: la tariffa si applica automaticamente a 29,99 euro ogni 24 ore. Ricordiamo inoltre che il servizio di sharing LeasysGO! è disponibile anche da e per gli aeroporti di Torino Caselle, Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino.