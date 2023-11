50% di sconto sul nuovo Echo Auto col Black Friday di Amazon

Ci risiamo: con il nuovo Black Friday di Amazon Echo Auto di seconda generazione è di nuovo in sconto del 50%. Un’occasione perfetta per rendere un po più smart la vostra auto con qualche anno sulle spalle (o meglio, sulle gomme).

Abbiamo provato il nuovo Echo Auto 2a Gen lo scorso mese di giugno rimanendo piacevolmente soddisfatti. Sul piano delle funzioni non è cambiato praticamente nulla dalla prima generazione, il design però è più snello e al passo coi tempi. Il dispositivo è ora meno ingombrante e più piacevole da guardare, ma a cosa serve nello specifico?

Moltissimi italiani hanno ormai almeno un dispositivo Amazon Alexa in casa: Echo Auto porta le medesime funzioni nella vostra auto, con qualche chicca aggiuntiva. Il dispositivo infatti può assistervi nelle telefonate, farvi ascoltare la vostra musica preferita, guidarvi nelle indicazioni di navigazione, il tutto grazie all’app di Alexa connessa tramite smartphone.

La soluzione ideale per rendere smart un’auto che, di fatto, non lo è: vi basta utilizzare la voce per sfruttare alcune funzioni base legate allo smartphone, aumentando di conseguenza anche la sicurezza a bordo - perché non avete più bisogno di guardare lo schermo del telefono.

Solitamente il nuovo Echo Auto di seconda generazione costa 69,99 euro a prezzo pieno, grazie al Black Friday di Amazon però costa ora solo 34,99 euro. A proposito di promozioni: anche il dispositivo OOONO CO-DRIVER è in sconto per il Black Friday.