Il 50% dei motociclisti favorevole a moto e scooter elettrici: boom tra i giovani

L’industria delle quattro e due ruote ha preso una direzione chiara, che porta verso l’elettricità assoluta. Mentre la rivoluzione delle auto e delle bici sembra già affermata, quella delle moto pare ancora in affanno, ma cosa pensano effettivamente gli utenti?

A dircelo è oggi uno studio voluto da BikeSure, che ha coinvolto 632 motociclisti britannici - il 46,7% dei quali ha già dichiarato di essere interessato a possedere una nuova moto elettrica o uno scooter a zero emissioni. Il 3,6% invece già guida un modello a zero emissioni. Combinando i due dati, ne esce che il 50,3%, poco più della metà degli intervistati, sia assolutamente a favore dello switch elettrico anche per quanto riguarda le moto.

A guidare la rivoluzione saranno inoltre i più giovani: solo il 32% dei motociclisti più navigati, oltre i 65 anni, è interessato a guidare una moto elettrica, si sale al 41% per la fascia 55-64 anni, è però sotto i 25 anni che si registra il boom, con un bel 58% di intervistati favorevole allo switch. Passando ai motivi, il 43,68% passerebbe all’elettrico per via dei minori costi di gestione, il 29,27% perché i veicoli green sono più silenziosi e rispettosi dell’ambiente, il 23,63% perché sono più leggeri, il 38,34% perché sono più rispettosi dell’ambiente. Ciò che più attira gli utenti però è la coppia istantanea offerta da moto e scooter elettrici: il 57,80%.

Esistono poi anche i motivi per cui si è frenati dall’acquistare un veicolo elettrico a due ruote: per il 51,11% i tempi di ricarica sono un grande problema, il 24,52% invece ha criticato il fatto di non avere ancora molta scelta fra i veicoli usati, e ancora l’11,89% per la paura di spendere maggiormente con l’assicurazione, il 65,08% è invece preoccupato della poca autonomia. Il 42,20% è frenato per la mancanza del classico rombo da motore termico, mentre il 20,80% ha paura di perdere la dinamica di guida dei modelli tradizionali. Chiudiamo con un 10,55% di intervistati che ha paura di affrontare la manutenzione, poiché conosce poco la tecnologia.

E voi cosa pensate? Siete a favore delle moto elettriche o non riuscite a rinunciare al suono delle tradizionali? Rispondete pure nei commenti in basso.