50 euro al mese per andare a lavoro in bici: l'iniziativa di Reggio Emilia è corretta?

Si chiama “bike to work”, ed è l'iniziativa messa in atto dal Comune di Reggio Emilia per favorire la diffusione della bicicletta e nel contempo disencintivare l'uso dell'automobile, salvaguardando così l'ambiente.

L'idea non è nuova, c'è già da due anni, ma il Comune di recente sta cercando di coinvolgere quanti più partecipanti possibili, di modo da aumentare la circolazione dei ciclisti sulle proprie strade.

Di fatto funziona così: chiunque si deve recare al lavoro, e decide di farlo in bicicletta e non in auto, incassa 50 euro al mese extra in busta paga, per un totale di 600 euro annui. Si tratta di un bonus economico non da buttare via in periodo di crisi, quasi una mezza mensilità in più tenendo conto degli stipendi miseri dei nostri lavoratori.

Chi vuole aderire all'iniziativa deve presentare domanda entro il prossimo 31 agosto 2023, e fino ad oggi sono state 75 le aziende che hanno detto sì, per un totale di 1.454 utenti iscritti, con una distanza percorsa di 365.000 chilometri, più o meno 103mila spostamenti per andare al lavoro e poi tornare a casa.

Si tratta di un'iniziativa senza dubbio salutare, visto che una bella pedalata è noto e risaputo quanto faccia bene, magari a bordo dell'e-bike Stromer ST7 ARBR dallo spirito Red Bull. Secondariamente si risparmia il costo della benzina e nel contempo si incassano 50 euro al mese.

Infine c'è l'aspetto green, con un risparmio fino ad ora calcolato in ben 53.700 chilogrammi di Co2 da quando è partita l'iniziativa. "Bike to Work - le parole di Carlotta Bonvicini, assessore alle Politiche per la Sostenibilità - si è rivelato un ottimo strumento per l'affermazione della mobilità sostenibile, in particolare nella fascia adulta della popolazione. Non dimentichiamo che la bici è concorrenziale all'auto, anche in termini di risparmio di tempo, nei percorsi fino a 4-5 chilometri, che sono tipici della nostra città. Il progetto inoltre contribuisce a realizzare gli obiettivi del nostro Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e le politiche del Piano aria integrato regionale (Pair 2020), a dimostrazione che salute e ambiente si migliorano anche con scelte e comportamenti personali".

Al momento, del totale di aziende che ha aderito all'iniziativa, per il 60 per cento si tratta di privati mentre il restante 40 sono enti pubblici e partecipate, ma anche scuole e università, cooperative e perfino enti religiosi.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Giusto incentivare la mobilità green in tal modo, o la strada da percorrere è un'altra? Fatecelo sapere nell'apposito spazio commenti. La cosa certa è che le due ruote sono al centro di una profonda rivoluzione negli ultimi anni, e di recente Salvini ha annunciato casco, assicurazione e targa per le bici, provocando la reazione un po' stizzita di Ancma.