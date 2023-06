50 Cent ha perso 1,5 mln di dollari investendo in questa auto elettrica: flop clamoroso

E' noto e risaputo che le star e i personaggi famosi amino le auto e le supercar, spesso e volentieri sopra le righe. Basta guardare il garage da sogno di Michelle Rodriguez, la Letty di Fast & Furious, ma anche Emma Watson, Hermione di Harry Potter, si difende bene in quanto a collezione d'auto.

Ovviamente i personaggi più stravaganti sono i rapper a stelle e strisce, ben noti per ostentare le proprie ricchezze in maniera sfacciata ed eccessiva, dividendo di fatto le critiche. Sicuramente non ha badato a spese 50 Cent quando ha pensato di assicurarsi una vettura esclusiva, costruita su misura, e rigorosamente elettrica.

Stiamo parlando di preciso della "White Lightning Jet Car" che a Curtis Jackson, vero nome dell'artista rapper, è costata ben 1,5 milioni di dollari. Si tratta di una vettura che trae ispirazione dalle monoposto di Formula 1, ma anche dai veicoli spaziali come il modulo Lunar, ed esteticamente appare tutt'altro che riuscita.

Ricorda infatti da lontano una vettura di Formula 1 ma con gli steroidi, viste le dimensioni importanti in quanto può ospitare fino a due persone, il guidatore e il passeggero, posizionati uno dietro l'altro.

A realizzare il veicolo è stata la Parker Brothers Concepts, azienda specializzata in prototipi e auto utilizzate per i film, e che ha anche lavorato con la Nasa per creare il rover che è andato su Marte.

La vettura di 50 Cent è stata costruita partendo da zero, quindi non utilizzando alcuna base esistente, e dalle informazioni trapelate si sa che è dotata di un propulsore elettrico da 400 cavalli, anche se le prestazioni non sono mai state svelate.

Si mormora che possa raggiungere addirittura ai 400 km/h, ma tenendo conto della potenza appare una velocità inverosimile. In ogni caso alla fine 50 Cent ha deciso di sbarazzarsi della sua vettura speciale, non si sa bene il perchè, vendendola a circa 150mila dollari, praticamente un decimo dell'investimento effettuato.

Molto probabilmente l'artista l'ha trovata scomoda da usare per le sue dimensioni non proprio esagerate dell'abitacolo, oppure, non era omologata per la strada: non lo sapremo mai, in ogni caso potete gustarvi la vettura in questione nel video che trovate qui sotto.