Le 50 auto più cercate online nel 2019: in Italia trionfa la Fiat Panda

Gli italiani adorano acquistare auto usate, è quasi una tradizione, ma quali sono stati i modelli più cercati nel 2019? A vincere la classifica è la Fiat Panda, almeno secondo i dati di automobile.it, sito di annunci di auto usate, Km 0 e nuove di proprietà di eBay.

La Panda vince sicuramente in Italia, la ricerca però ha raccolto dati in 5 Paesi, anche in Canada, Danimarca, Germania e Inghilterra tra gennaio e novembre 2019. Nel vecchio continente le cose cambiano infatti, con la Volkswagen Golf che rappresenta il modello più cercato. È trionfo tedesco in ogni caso: la lista segue infatti con Audi A6, Audi A4, Audi A3.

In Italia invece, come anticipavamo, è la Panda a dominare con un prezzo medio di 11.933 euro, seconda la Golf con un prezzo medio pari a 26.389 euro. La classifica continua con la Volkswagen Tiguan (32.377 euro), la Dacia Duster (17.533 euro), la Mercedes Classe A (32.034 euro). La Top 10 si conclude poi con la Audi Q3, la Dacia Sandero, la Volkswagen T-Roc, la Volvo XC40 (che in questo 2020 arriverà anche totalmente elettrica) e la Volkswagen Polo. La lista completa tiene conto delle prime 50 posizioni, come potete vedere in basso.