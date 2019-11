50 anni di Nissan GT-R e Z in due video celebrativi

Tempo di festeggiamenti in casa Nissan. Il produttore nipponico ha infatti lanciato due splendidi video per celebrare cinquant’anni di GT-R e Z, due dei suoi badge più iconici e sportivi.

Proprio grazie ai filmati scopriamo come GT-R e Z saranno il fulcro del prossimo Nismo Festival, che si terrà l’8 dicembre 2019 presso il Fuji Speedway. Arrivata ormai alla sua sesta generazione, la serie sportiva Z è stata lanciata originariamente nel 1969 con versioni separate per il mercato USA e giapponese. In patria la prima Z poteva contare su un 2.0 a sei cilindri in linea, mentre gli americani potevano godere di un più potente 2.4 litri.

Anche la serie GT-R è stata lanciata, come potete immaginare, nel 1969 con la mitica Skyline GT-R, vettura mitica a cui di recente abbiamo anche dedicato uno speciale, presenza fissa inoltre di molti videogiochi sportivi degli ultimi decenni. La prima GT-R aveva in forze un motore 2.0 da 160 CV, disponibile sia quattro porte berlina che due porte coupé (a tal proposito non perdetevi questa rara Skyline GT-R R34, la più costosa del mondo).

Riviviamo dunque la magia dei due badge sportivi Nissan guardando i video del produttore nipponico, che su GT-R e Z ha praticamente costruito - letteralmente - una leggenda. Una storia d’amore e motori che ancora non intravede la fine, per nostra fortuna.