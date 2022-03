I 50 anni della Maserati Boomerang disegnata da Giorgetto Giugiaro

Probabilmente non molti fra voi ricorderanno la Maserati Boomerang... un nome magari non felicissimo che ha però caratterizzato un veicolo disegnato da Giorgetto Giugiaro che ha appena compiuto 50 anni.

Il mondo ha visto per la prima volta la Maserati Boomerang il 9 marzo del 1972 al Salone di Ginevra e c'è un motivo per cui molti di voi non la ricordano affatto: l'auto non è mai entrata in produzione, è giusto considerarla alla stregua di un concept. La vettura si faceva riconoscere per via di un motore V8 a 90° da 4.7 litri, capace di erogare 231 kW/314 CV e raggiungere la velocità massima di 300 km/h.



Questa almeno era la velocità dichiarata da Maserati, guardando il video presente in pagina girato nel 2012 a Nizza, in Francia, si fa fatica a immaginarla a 300 km/h, dobbiamo però fidarci delle stime dell'epoca. Certo il suo design potrebbe ricordarvi qualcosa: in molti ci hanno visto dettagli della famosa Lamborghini Countach (guardate questa Countach lavata per la prima volta dopo 20 anni), presentata sempre a Ginevra ma un anno prima della Boomerang, oppure della futuristica Lancia Stratos Zero qui in giro a Beverly Hills, mostrata al mondo nel 1970.



Due vetture che hanno avuto un impatto enorme sul mondo automotive dell'epoca, ispirando nuovi concept e - probabilmente - anche la Maserati Boomerang. Pur essendo perfetta per figurare in qualche produzione sci-fi hollywoodiana, la sorte della vettura non è stata poi gloriosa come in Maserati avrebbero sperato, anche se oggi la ricordiamo con grande affetto a 50 anni dalla sua comparsa.