I 5 SUV/Crossover più veloci al mondo: 2 modelli sono elettrici

Chi ha detto che i SUV sono veicoli noiosi da guidare? Il mercato di alta gamma offre modelli ad alte prestazioni che difficilmente vi farebbero annoiare; il SUV più veloce al mondo però, in quanto ad accelerazione, è attualmente elettrico e farà storcere il naso a molti. Ecco i 5 SUV/Crossover più scattanti del momento.

Iniziamo con il nuovo Ferrari Purosangue, il primo veicolo di questo tipo uscito dagli impianti di Maranello. Svelato a fine 2022, il Purosangue condivide diversi elementi con la Ferrari Roma e può offrire fino a 725 CV di potenza e 716 Nm di coppia, con uno scatto 0-100 km/h possibile in 3,3 secondi.

Lo stesso tempo è possibile con il SUV Rivian R1S, non ancora commercializzato in Europa ma soltanto negli Stati Uniti. È il primo modello elettrico della Top 5, entrato in classifica grazie a un sistema a doppio motore firmato Bosch che eroga 835 CV e addirittura 1.231 Nm di coppia istantanea. Lo 0-100, dunque, è pari al Purosangue: 3,3 secondi.

Ha 3,3 secondi dichiarati sullo 0-100 anche il nuovo Lamborghini Urus Performante, ora in servizio presso la Polizia italiana. Il suo motore biturbo V8 da 4,0 litri eroga un’infernale potenza di 666 CV e 850 Nm di coppia. Un SUV talmente arrabbiato che persino la Polizia di Dubai ha voluto un suo Urus Performante.

Fa leggermente meglio il SUV DBX707 di Aston Martin, che dopo il recente update ha ottenuto un motore V8 biturbo da 4,0 litri capace di spingere il modello a 707 CV e 900 Nm di coppia. Dati tecnici che si trasformano in uno 0-100 km/h possibile in 3,1 secondi.

Arriviamo così al SUV più veloce della Top 5, ingegnerizzato e costruito negli USA: la Tesla Model X Plaid di Elon Musk provata da noi in prima persona, dotata di tre motori elettrici, è in grado di percorrere lo 0-100 km/h in soli 2,6 secondi. Un tempo allucinante in grado di incollarvi al sedile che, al momento, non viene raggiunto da altri SUV stradali. Non è semplice toccare tali livelli di brutalità, è necessario che la vettura sia perfettamente carica e che l’intero sistema elettrico venga preparato al lancio, con la vettura che si prende 10 minuti circa per riscaldare motori e batteria. Una volta pronta, però, la Model X Plaid diventa una bestia feroce.