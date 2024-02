5 SUV compatti per le famiglie a meno di 20mila euro: dalla Dacia Duster alla Nissan Juke

Come vi abbiamo raccontato più volte, l'Italia è il Paese di SUV, con una quota di mercato degli Sport Utility Vehicle superiore al 50%. I nostri connazionali amano questo tipo di vetture, sia quelle di grandi dimensioni, ma anche e soprattutto quelle più compatte, appartenenti alla categoria B-SUV.

Ma quali sono i 5 SUV più economici ma che nel contempo possono fare al caso di una famiglia che cerchi un'auto un po' spaziosa? Scopriamolo insieme in questo mini elenco, cominciando da una “fuori corso”, leggasi la Fiat 600, presentata lo scorso mese di luglio in diretta streaming. La versione hybrid è in vendita, in promozione con finanziamento, a 20.950 euro, quindi un prezzo leggermente più alto rispetto ai 20mila indicati nel titolo ma offerta che ci sentivamo comunque di segnalarvi.

Proseguiamo con la Kia Stonic, presente nella versione 1.2 DPI 84 cavalli, allestimento MT Urban Special Edition, in vendita a 18.800 euro. Si scende di prezzo con la Seat Arona, versione con motore benzina 1.0 TSI da 95 cavalli, allestimento Reference, acquistabile a 18.441. Un nuovo ulteriore ribasso con la Nissan Juke, in vendita grazie ad un'ottima promozione a 17.900 euro nel modello DIG-T 114. Infine spazio al SUV compatto per le famiglie più economico sul mercato, leggasi la Dacia Duster, auto che non ha bisogno di presentazioni, in grado di macinare vendite record da diverso tempo, e che è attualmente acquistabile a 17.400 euro in promozione.

Si tratta di cinque vetture senza dubbio differenti: quale scegliere quindi? Non possiamo non citare, anche per un po' di spirito patriottico, la Fiat 600, tra l'altro in versione ibrida, quindi un'offerta molto interessante. La Dacia Duster è invece un classico, mentre la Nissan Juke ha una linea accattivante, sicuramente più convincente rispetto alle prime versioni. Infine la Kia Stonic e la Seat Arona, quelle esteticamente forse meno appariscenti del gruppo, ma comunque due B-SUV di qualità e perfetti per chi non ha grandi possibilità economiche.