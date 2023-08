Queste 5 supercar hanno il suono più bello di sempre: dalla Ferrari FXX Evo alla SCV 12

Quali sono le auto dal suono più bello di sempre? Ne abbiamo individuate cinque che a nostro avviso sono un gradino sopra le altre, auto fantastiche che bisognerebbe guidare almeno una volta nella vita ma che sono patrimoni di pochi fortunati.

Partiamo dalla Ferrari FXX Evoluzione, forse l'auto più incredibile di tutti i tempi. Si tratta di un upgrade della Ferrari FXX, una vettura già monstre, che lascia a bocca aperta ogni qual volta si ha la fortuna di vederla dal vivo.

Tra l'altro proprio la Ferrari FXX è stata protagonista di una memorabile puntata di Top Gear con Schumacher, “mostro” a quattro ruote in grado di erogare ben 860 cavalli a 9.500 giri al minuto. Una vettura fantastica il cui sound emesso dal motore non poteva che essere altrettanto sublime.

Altro gioiello, che come per la FXX Evo è stata pensata solo per la pista, è la Pagani Huayra R, definita dalla stessa azienda la più “Estrema Hypercar Pagani realizzata”. In questo caso abbiamo qualche cavallo in meno rispetto alla Rossa, leggasi 850, per una coppia da 750 Nm e 9.000 giri al minuto. Con un peso di soli 1.050 kg e una tiratura di 30 esemplari, si tratta di una delle sportive che cantano meglio di tutti.

Proseguiamo con un'altra vettura fantastica come la Aston Martin Valkyrie, l'ultima arrivata di questo gruppo di auto esagerate che vi stiamo raccontando. In questo caso parliamo di una ibrida da ben 1.160 cavalli erogati per 1.000 dal motore a benzina 6.5 V12 aspirato by Cosworth, e altri 160 dal sistema elettrico. La vettura inglese riesce a raggiungere circa 11.100 giri al minuto, quasi quanto una Formula 1, di conseguenza è facile intuire il rumore pazzesco emesso dal suo motore.

Altra belva che entra di diritto in questa speciale categoria è la Lamborghini SCV12, che come per le colleghe di cui sopra è riservata solo alla pista. Ha un motore 6.498 centimetri cubici, un V12 longitudine in grado di erogare una potenza di 830 cavalli, limitata solo a 40 esemplari: l'emblema dello spettacolo di casa Lambo.

E concludiamo questa speciale top 5 con le auto dal suono più bello di sempre con la Porsche Carrera GT, esclusiva hypercar tedesca prodotta dal 2003 al 2006, che grazie al suo V10 da 5,7 litri di cilindrata, il più potente motore costruito all'epoca dall'azienda di Stoccarda, emetteva un rumore davvero impressionante che non ci si stancheremo mai di ascoltare.