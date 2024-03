5 supercar abbandonate che fanno spezzare il cuore: dall'F40 di Saddam jr alla Carrera GT

Di recente vi avevamo riportato la notizia di alcune Ford Sierra e Fiesta nuove di zecca che sono state abbandonate in un concessionario. Una nuova che aveva fatto il giro del web e che si era unita a numerosi altri ritrovamenti che fanno venire la lacrimuccia non soltanto ai nostalgici, ma in generale agli appassionati di auto.

C'è ad esempio un concessionario italiano abbandonato negli anni '90 con dei veri e propri cimeli del nostro Paese, ma potremmo proseguire con i ritrovamenti ancora a lungo visti i numerosi precedenti.

Ma quali sono state le auto abbandonate più clamorose? Ne abbiamo scelte 5, a cominciare da una Ferrari Testarossa del 1989 rinvenuta in un parcheggio francese nel 2022, dopo essere stata abbandonata per ben 19 anni. Venne utilizzata l'ultima volta nel 2003 dalla figlia del proprietario, dopo di che fu lasciata a marcire senza alcun motivo: fu venduta all'asta da Le Mans Classic di Artcurial a 88mila euro.

Rimanendo in casa del Cavallino Rampante, è divenuta famosa negli anni la Ferrari F40 appartenente al figlio di Saddam Hussein. Fu abbandonata durante la guerra in Iraq ma clamorosamente sopravvisse anche se segnata dal tempo: venne ritrovata nel 2015 ad Erbil, in Kurdistan, da due grandi appassionati.

Di recente è stata rinvenuta anche una Lamborghini Huracán Performante, supercar dotata di un motore V10 5.2 litri e dal prezzo di circa 270mila euro. Una vettura di cui solitamente bisognerebbe prendersi cura ma che invece fu lasciata al suo destino in un parcheggio di Ottawa, in Canada, senza essere utilizzata per diversi mesi. Non è ben chiaro come mai sia finita inutilizzata: forse il proprietario è morto, è stato arrestato o magari ha cambiato città e Paese, un mistero che forse non verrà mai a galla.

Fra le tante auto abbandonate a se stesse anche la “Ferrari giapponese”, la splendida Honda NSX prima serie. Apparve magicamente in una foresta russa nel 2005 dopo che il proprietario non era riuscito a rivenderla. Venne così abbandonata vicino a San Pietroburgo fino a che non è stata recuperata nel 2017, dopo ben 12 anni, e rimessa a nuovo.

Chiudiamo con quella che viene considerata all'unanimità una delle Porsche più belle di sempre, leggasi la Carrera GT, che venne abbandonata addirittura in una concessionaria in Cina, precisamente a Guangzhou. Lo store dovette chiudere i battenti fra il 2011 e il 2012 quando vennero introdotte delle rigide misure anti corruzione in Cina: alla fine il proprietario deve essere scappato a gambe levate temendo il peggio.