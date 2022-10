5 Stelle Euro NCAP per nuova BMW X1 e Mercedes-Benz EQE: ce la fa anche la BYD ATTO 3

Euro NCAP ha pubblicato i risultati degli ultimi test effettuati, assegnando le 5 Stelle a 8 nuovi modelli in uscita (oppure usciti da pochissimo) in Europa. Fra questi anche la Mercedes-Benz EQE che abbiamo provato e la nuova BMW X1 2023 testata pochi giorni fa.

In fase di test Mercedes-Benz EQE ci aveva restituito un eccellente senso di sicurezza, anche grazie a tutti i suoi sistemi di sicurezza attiva. La vettura ha infatti guadagnato il 95% del punteggio nella protezione degli occupanti adulti, il 91% per i bambini, l'83% per gli utenti più fragili della strada e 81% per i Safety Assist. BMW X1 2023 ha brillato particolarmente nei Safety Assist, ottenendo un eccellente punteggio di 92%.

A ottenere le 5 Stelle Euro NCAP è stato anche il SUV Mazda CX-60 assieme alla BMW Serie 2 Active Tourer e le ultime SEAT Ibiza e Arona. Infine ottimi risultati anche per la cinese BYD ATTO 3 al suo debutto in Europa (quanto costeranno le BYD elettriche in Europa?), anche se non ha brillato sui Safety Assist: solo 74%, 69% per la protezione di pedoni e ciclisti.

Anche la Volkswagen Golf aggiornata ha guadagnato le sue 5 Stelle, mentre per la nuova Citroën C5 X e la Limo di Mobilize ci sono state solo 4 Stelle.