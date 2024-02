5 station wagon nuove a meno di 28mila euro: dalla Dacia Jogger alla Skoda Octavia

Le station wagon stanno letteralmente scomparendo dal mercato, sostituite da SUV e crossover. Nonostante le aziende le stiano snobbando, restano comunque delle vetture molto comode per chi ha una famiglia, soprattutto con bambini al seguito.

Spulciando il mercato abbiamo individuato le 5 station wagon più economiche attualmente a disposizione, tutte vetture in vendita a meno di 28mila euro. Partiamo con quella più cara della top 5, leggasi la Skoda Octavia Wagon. Si tratta di una promozione attualmente attiva che permette di avere la versione 1.0 e-TEC Mild Hybrid DSG da 110 cavalli, allestimento Ambition, in vendita a 27.579 euro, invece che al prezzo di listino da 31.800 euro. La Skoda Octavia si è di recente aggiornata con il modello 2024, che sarà sul mercato nei prossimi mesi, nel frattempo si può approfittare del modello attuale con lo sconto di cui sopra.

Si scende di qualche euro per la Suzuki Swace, in vendita a 27.500 euro, anche in questo caso a prezzo di promo. Così come per la Skoda, stiamo parlando di una vettura ibrida, precisamente la versione Hybrid 1.8 TOP AT, che potrete fare vostra in questi giorni con esattamente 5.000 euro di sconto. Da segnalare che sugli ibridi ci sono anche gli incentivi statali, di conseguenza il prezzo finale si abbasserà ulteriormente.

Spazio alla Seat Leon Sportstourer, che troverete in vendita a 27.050 euro, nella versione 1.0 TSI. Voliamo in casa Fiat per la station wagon della Tipo, che è attualmente in vendita a prezzo di promo a 25.900 euro, nella versione con motore 1.5 turbo T4 hybrid FWD, con 130 cavalli. Infine, a completamento di questa top 5 delle station wagon più interessanti dal punto di vista del listino, spazio a quella che attualmente è la touring più economica in assoluto, leggasi la Dacia Jogger.

L'azienda romena ha in promo a soli 18.000 euro la versione Expression TCe 100cv GPL 5P DFULL, un'offerta alquanto interessante. Vi ricordiamo che Dacia è leader in Italia dell'alimentazione a gas petrolio liquefatto e basta vedere la top 10 delle auto GPL più vendute a gennaio 2024 per comprendere i numeri dello storico marchio dell'est Europa.