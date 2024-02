5 splendide BMW M che rimasero solo dei concept: dal pick-up M3 alla X5 Le Mans

La prestigiosa divisione BMW M è al lavoro sulla prima auto full electric del marchio, una supersportiva a batterie che avrà il difficile compito di equiparare in prestazioni e sensazioni di guida le splendide berline fino ad oggi sfornate con la M sul posteriore.

I bavaresi stanno lavorando senza sosta in questi mesi con l'obiettivo di convincere pubblico e critica, anche perchè la prima BMW M elettrica non sarà uno dei tanti concept che la divisione sportiva dell'elica ha sfornato nel corso della sua gloriosa storia.



Non tutti sanno infatti che sono diversi i prototipi M che sono stati realizzati ma che non sono mai stati messi in commercio, come ad esempio lo storico pick-up su base E30 M3. Veniva utilizzato nel Campus BMW, che è enorme, per spostarsi da una parte all'altra ed effettuare consegne. La realizzazione è partita da una M3 Cabrio E30, trasformata appunto in pick-up. E' stato guidato per ben 26 anni, prima del suo ritiro targato 2012.



Un'altra gloriosa BMW M mai messa in commercio è stata la prima M8, quella del modello degni anni '90 con le luci a pop-up. Venne realizzato un V12 più potente di quello montato di serie con una potenza monstre di ben 631 cavalli, ma a causa della recessione BMW decise di abbandonare il progetto, da cui comunque nacque la 850CSi.



Un'altra BMW M mai vista sulle strade è stata la E36 M Compact, modello che montava due motori, un 3,0 litri della M3 pre-restyling e un 3,2 aggiornato. Esteticamente vennero introdotti tutti i classici dettagli della M dell'epoca, quindi cerchi in lega maggiorati, paraurti diversi, specchietti retrovisori e assetto, ma alla fine il progetto venne inspiegabilmente accantonato: visto l'insuccesso della BMW Compact, fra gli storici flop dell'epoca moderna, siamo certi che il modello M avrebbe sicuramente giovato alle vendite.



Altra M che inspiegabilmente non vide mai la luce fu la E46 Touring. E' considerata dai fan di BMW una delle auto dell'elica più belle di sempre, anche perchè la stessa E46 fu apprezzatissima dalla critica, ma anche in questo caso i piani alti abbandonarono inspiageabilmente il progetto.



Chiudiamo con la BMW M più “vergognosa”, quella che è nota con il nome di X5 Le Mans. Sotto il cofano trovava posto un V12 che venne utilizzato su un'auto di Le Mans, e la vettura venne presentata al Salone di Francoforte del 2000 e li vi rimase: viste le potenze inaudite dei SUV odierni, siamo certi che questa X5 avrebbe detto la sua.