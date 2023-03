Le 5 safety car italiane più belle: dalla Ferrari F40 alla Fiat Tempra

Scatta oggi il mondiale di Formula 1 2023 e immancabile, in caso di incidente, scenderà in pista la safety car. Ma lo sapete che nella storia vi sono state anche delle pace car italiane? Scopriamo quali sono state le 5 più belle.

Partiamo con la prima, forse la più curiosa. Solitamente siamo abituati a vedere in pista delle supercar quando si parla di safety car, anche perchè le vetture devono essere potenti, soprattutto nel caso della Formula 1. Eppure, durante il Gran Premio di Interlagos, in Brasile, del 1993, venne utilizzato una vettura non proprio da mille e una notte, leggasi una Fiat Tempra. Di fatto venne impiegata in pista per andare a “salvare” Ayrton Senna che dopo aver vinto quel Gp si era impiantato in mezzo al circuito senza possibilità di tornare ai box: la mitica vettura italiana lo salvò dalla folla di casa in festa.

Altra splendida safety car tutta tricolore è l'Alfa Romeo 4C, utilizzata in particolare per la stagione 2013 del mondiale Superbike, nonché per quello WTCC, il campionato del mondo turismo. Diverse le versioni in pista, ma senza dubbio fra le più belle vi era quella bianca con tanto di tricolore che le dava quel tocco di italianità che non guasta mai.

Lo sapevate che Ferrari ha realizzato una safety car ad hoc per la mitica 500 miglia di Indianapolis, la gara più gloriosa degli Stati Uniti? Alla fine degli anni '80 Maranello decise di realizzare una Mondial appositamente per l'evento, leggasi la PPG Pace Car. Si trattava di una vettura su base appunto Mondial ma con delle leggere modifiche per il ruolo da assolvere. E' stata utilizzata in vari eventi della Indy Car World Series, e anche su alcuni circuiti europei negli anni '90.

Da una Rossa all'altra, dalla Ferrari Mondiali alla F40. La supercar per il quarantesimo della nascita del Cavallino Rampante è stata utilizzata nel 2014 non per un evento FIA ufficiale ma per il Goodwood Motor Circuit 72nd Members' Meet del 2014, fra i raduni di auto più belli al mondo, e che si tiene ogni anno nel Regno Unito. Per la gara della Gruppo C, davanti a tutti, vi era proprio la spettacolare rossa, ultima supercar visionata dal Drake. Si tratta di una vettura iconica, fra le più desiderate di tutti i tempi, e lo dimostra il fatto che in occasione della recente asta da record di Parigi è stata l'assoluta regina.

Chiudiamo con quella che resta la più bella safety car in assoluto. Non ce ne voglia ovviamente l'F40, ma la Rossa non è stata impiegata in un evento ufficiale, cosa invece fatto dalla Lamborghini Countach. Durante i mitici anni '80, precisamente in occasione del mondiale di Formula 1 1983, la FIA decise appunto di impiegare il bolide di Sant'Agata Bolognese per dettare il ritmo di gara, una vettura pazzesca, senza dubbio la più bella safety car di tutti i tempi. Sicuramente la vettura emiliana ve la ricorderete nel film Wolf of Wall Street: la Lamborghini Countach venne realmente distrutta durante una scena rimasta impressa nell'immaginario collettivo.