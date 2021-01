5 pagamenti bancomat per 20 euro di benzina: il fail dei furbetti del cashback? - Aggiornata

Lo scorso mese di dicembre vi abbiamo raccontato di come il famoso Cashback di Stato fosse attivo anche sui carburanti. Un’ottima apertura da parte del governo, che ci permette di acquistare a un prezzo leggermente scontato (il 10%) benzina, diesel e GPL. Qualcuno però ha trovato “un bug di sistema” e sfruttato la cosa in modo particolare.

Come sapete il Governo rimborsa sì il 10% sugli acquisti effettuati in negozio tramite carta registrata, fino a 15 euro di cashback per transazione e con un rimborso massimo di 150 euro per semestre, fino al 31 dicembre 2021. Ebbene c’è un ulteriore dettaglio: perché il cashback sia valido bisogna effettuare almeno 50 pagamenti a semestre.

Proprio questo limite ha scatenato la fantasia di un automobilista in provincia di Cremona, che per pagare 20 euro di rifornimento è arrivato a fare fino a 5 operazioni differenti con la carta bancomat. Ad accorgersene in tempo reale è stato il titolare del distributore, che ha visto dal terminale come venissero erogate transazioni da 2,50 euro circa, oppure da 5 euro a distanza di pochi secondi una dall’altra. L’uomo, insospettito, è subito andato dal cliente a chiedere spiegazioni e la risposta è stata netta: “Lo faccio per avere più transazioni possibili valide per il cashback”.

Come si suol dire, “Fatta la legge, trovato l’inganno”? In realtà non proprio: il sistema prevede un’ulteriore limitazione, ovvero è valida solo un’operazione al giorno in ogni negozio. Se si fanno cinque operazioni nelle 24 ore presso lo stesso esercente, solo l’ultima verrà conteggiata, al di là dell’importo. La “furbata” delle multi-transazioni dunque potrebbe portare molto meno cashback agli utenti, nel frattempo gli esercenti avrebbero comunque da pagare eventuali commissioni per tutte le operazioni registrate, dunque un fail su tutta la linea.



In ogni caso vi ricordiamo che il Cashback di Stato è attivo anche su bollo auto, multe e assicurazione.