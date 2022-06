5 Paesi UE vogliono stop auto benzina e diesel nel 2040: c'è anche l'Italia

Lo scorso 8 giugno 2022 la Commissione Europea ha votato in maniera favorevole allo stop dei motori termici a partire dal 2035, il malumore serpeggia però in diversi Paesi e ora l'Italia assieme ad altri quattro Stati ha presentato un documento per spostare la data fatidica dello "switch".

Nei giorni scorsi anche un ministro tedesco aveva espresso il suo disappunto in merito al provvedimento UE (si spacca il Governo tedesco sullo switch elettrico), anche se limitato allo sviluppo dei motori termici - che di fatto tutte le aziende europee avrebbero fermato. Ora Italia, Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia hanno presentato un documento visionato da ANSA che chiede di spostare la data dello stop alle nuove auto a benzina, diesel e GPL dal 2035 al 2040.

Cinque anni di tempo aggiuntivo per organizzare al meglio l'infrastruttura energetica e di ricarica, con emissioni di CO2 ridotte del 90% anziché del 100% come chiesto ora dall'UE entro il 2035. Il documento è stato preparato in vista del Consiglio Ambiente UE in programma il prossimo 28 giugno. Oltre alle modifiche già segnalate, la riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri è proposta al 45% entro il 2030, all'80% entro il 2035 e al 100% nel 2040, non 2035. Vedremo se la proposta sarà accolta o meno.