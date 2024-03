5 nuove Fiat in uscita entro il 2027: dalla nuova Panda alla nuova 500

I prossimi tre anni saranno ricchi di novità in casa Fiat. Entro il 2027 il marchio principale del gruppo Stellantis immetterà sul mercato ben cinque nuovi modelli, a cominciare dal più atteso.

Il riferimento è ovviamente alla nuova Fiat Panda 2024 che diventerà un B-SUV e soprattutto elettrica. La data di lancio è ormai nota a tutti, il prossimo 11 luglio 2024, in occasione dell'anniversario di Fiat, e l'hype nei confronti del modello è altissimo. Per la prima volta, infatti, la mitica Panda diverrà a batteria, anche se il CEO Olivier Francois ha spiegato che sarà anche ibrida. Si ispirerà alla prima Panda degli anni anni '80 e avrà forme più generose rispetto alla Pandina.

Sempre nel 2024 sarà la volta di un altro lancio molto interessante, quello della nuova Fiat 600e Abarth, già di fatto svelata via web, ma che nei prossimi mesi sarà ufficialmente presentata. Sotto il cofano un motore da ben 240 cavalli di potenza, lo stesso che andrà a spingere la Lancia Ypsilon versione HF, e tanta tecnologia a bordo oltre ad un aspetto decisamente “cattivo”. Speriamo possa convincere quanti più italiani possibili, facendo meglio della Fiat 500e Abarth, che nel 2024 ha venduto solo 14 vetture.

Nel 2025 sarà quindi la volta di un'altra Fiat molto attesa, l'erede della Multipla, il cui nome comunque non è ancora stato ufficializzato. Sarà prodotta in Marocco e avrà come gemella la C3 Aircross. Inoltre, sarà prevista nella versione con 5 o 6 posti e dovrebbe essere dotata di motorizzazioni termiche o elettriche. Si sa ben poco invece della nuova Fiat Tipo (anche in questo caso nome non ufficiale), il nuovo crossover del marchio italiano che verrà presentato nel 2026. Nel corso dei prossimi mesi la Fiat Tipo attuale andrà in pensione lasciando un vuoto che sarà appunto colmato dal nuovo modello in uscita fra due anni.

Infine, nel 2027, l'arrivo della nuova Fiat 500, sia nella versione elettrica che ibrida. Secondo le indiscrezioni dovrebbe crescere in dimensioni, divenendo a 5 porte, quindi più confortevole e spaziosa rispetto al modello attuale.

