5 nuove elettriche a Melfi, sindacati non ci stanno: '2 siano ibride, il green non tira'

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, dopo l'incontro al Mimit fra Stellantis, il governo e i sindacati, sono stati confermati i 5 nuovi modelli elettrici in produzione presso lo stabilimento di Melfi, una situazione che però non sembra andare a genio alle sigle sindacali.

A spiegarlo senza troppi giri di parole è stato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, che parlando con i giornalisti ha detto: “C'è stata la conferma dei cinque modelli a Melfi, ma ci sono altre due richieste che non hanno trovato fino ad ora risposta. Abbiamo chiesto che almeno una parte di questi cinque modelli sia ibrida, e non sia solo full electric, poichè evidentemente l'elettrico fatica a imporsi sul mercato, ma noi non abbiamo avuto risposta”.

Stellantis dovrebbe produrre a Melfi due nuove DS, una nuova Jeep full electric, e infine la Lancia Gamma, la prossima ammiraglia lunga 4,7 metri con 700km di autonomia. Ovviamente le preoccupazioni dei sindacati sono lecite tenendo conto che fino ad oggi le auto elettriche in Italia hanno faticato a trovare un loro spazio nel mercato, e il relativo market share non è andato oltre un dato, di fatto imbarazzante, del 2.9 per cento, fanalino di coda dell'Europa.

Ficco, dopo l'incontro con Stellantis e il governo, ha parlato anche della cassa integrazione e non solo: “Il secondo punto su cui purtroppo ancora non abbiamo risposta riguarda l'indotto. Abbiamo chiesto al governo di adottare dei provvedimenti che fra l'altro sono stati formulati sotto forma di proposta ai tavoli tecnici ma che devono ora trasformarsi in misure cogenti legalmente, a partire dall'eliminazione di alcuni oneri connessi all'utilizzo della cassa integrazione che rendono la stessa cassa impraticabile per alcune imprese in crisi. E poi a Stellantis chiediamo responsabilità sociale verso un indotto che è mono-committente. Ma su questi due punti, purtroppo, attendiamo ancora una risposta”.

Su Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti di oggi.