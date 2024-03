5 motori 4 cilindri dal suono spaziale: dall'Abarth 595 alla Volkswagen Golf R

Quali sono i 5 motori 4 cilindri che hanno il suono migliore, al momento sul mercato? Partiamo, con un po' di spirito patriottico, da una vettura di casa, leggasi la Fiat 500 Abarth 695, di recente premiata dai tedeschi di Auto Motor und Sport.



La city car tutto pepe è dotata di un motore appunto 4 cilindri in linea da 1,4 litri sovralimentato, con una potenza di ben 180 cavalli. Grazie agli impianti di scarico Abarth, il sound è decisamente da far girare la testa.



Un altro motore 4 cilindri che non delude mai, sia in quanto a prestazioni che a rumore, è il VTEC Turbo da 2,0 litri montato sulla Honda Civic Type R, il modello del 25esimo anniversario. Sviluppa ben 329 cavalli di potenza, tutti scaricati direttamente sulle ruote anteriori attraverso un cambio manuale: una vettura dal divertimento assicurato.



Spostiamoci in Germania per la Mercedes AMG A 45 S 4Matic+, dotata del motore 4 cilindri più potente di sempre. Si tratta di un 2,0 litri da 421 cavalli, annesso ad un cambio automatico e ad una trazione integrale: una vera e propria piccola supercar.



Se parliamo di 4 cilindri dal suono più bello non possiamo non menzionare quella della Porsche 718 Boxster/Cayman, dotate di un propulsore da 2,5 litri con due livelli di potenza, leggasi 300 e 350 cavalli. Si tratta tra l'altro di un propulsore montato in posizione centrale, come una vera e propria auto da corsa: cos'altro chiedere?



Chiudiamo questa mini lista delle 5 auto col motore 4 cilindri che suona meglio, con un altro grande classico come la Volkswagen Golf R. Il famoso propulsore del Gruppo VW 2.0 TSI sviluppa 320 o 333 cavalli a seconda della versione: il rombo è decisamente memorabile e quando la Golf passerà definitivamente all'elettrico siamo certi che ci mancherà. Questi sono quindi i 5 motori 4.0 cilindri che cantano meglio: e per voi qual è il migliore?