Le 5 migliori one-off degli ultimi anni: esemplari unici che resteranno nella storia

I brand più blasonati nel mondo dell’auto coccolano i propri clienti con edizioni in tiratura limitata di modelli di successo, che mettono in mostra cromie differenti o modifiche più evidenti in termini estetici e motoristici, ma per quanto limitate, non sono comunque uniche. Le one-off invece sono pezzi unici che resteranno nella storia.

Negli ultimi anni abbiamo visto sempre più esemplari unici, ma alcuni hanno fatto breccia con più facilità nel cuore degli appassionati, dunque vediamo quali sono le cinque one-off più amate dal pubblico, partendo dall’Alfa Romeo TZ3 Corsa, creata per celebrare il 100° anniversario della casa del biscione e disegnata da Zagato, ricalcando le linee e le forme dell’auto originale donandole però un look più moderno. Venne commissionata da un collezionista tedesco.

Proseguendo in ordine alfabetico, impossibile non parlare della Aston Martin Victor, un esemplare unico costruito con i pezzi di ricambio rimasti inutilizzati dopo lo sviluppo della Aston Martin One-77, da cui ha ereditato anche il motore V12 aspirato da 7.3 litri da 848 CV.

In una cerchia così esclusiva non può poi mancare la Bugatti La Voiture Noire, una one-off nata partendo dalla Chiron, ma con un look total black ispirato alla Type 57SC Atlantic del 1930, guidata da Jean Bugatti. Sotto al cofano batte lo stesso W16 quad-turbo della Chiron, ma cambia il prezzo: la Voiture Noire aveva un cartellino da 12,5 milioni di euro.

Spostandosi nella Motor Valley, più precisamente in quel di Maranello, troviamo poi la Ferrari SP38 “Deborah”, una sportiva a motore centrale nata sulla 488 GTB che si pensa sia stata commissionata da Ronnie Kessel, un noto collezionista di vetture del cavallino rampante. Nel creare questa vettura i tecnici si sono ispirati alla leggendaria F40, specialmente al retrotreno, per il disegno dell’alettone.

Infine ci spostiamo da Modena a Bologna, in quel di Sant’Agata Bolognese (abbiamo visitato la fabbrica Lamborghini, dove nasce la Huracan) per scoprire la Lamborghini SC20, il frutto della collaborazione tra il centro stile della casa del toro e la Squadra Corse del brand, che assieme hanno dunque dato vita ad una speedster con telaio monoscocca in fibra di carbonio commissionata da un misterioso e facoltoso cliente. Sotto al cofano un V12 aspirato da 6.5 litri capace di 770CV, come l’Aventador SVJ.