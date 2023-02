5 interessanti auto usate a 15.000 euro: dalla 500 Hybrid alla Smart FortTwo EQ

Siete alla ricerca di un'auto usata che costi non più di 15.000 euro? Allora siete nel posto giusto. Abbiamo selezionato per voi cinque interessanti vetture dal buon chilometraggio e dall'ottima tenuta: scopriamole insieme.

Partiamo da un'ottima Volkswagen Polo 5 porte di colore bianco, motore 1.0 evo, quindi perfetta anche per i nei patentati, versione da 80 cavalli benzina Comfortline. E' in vendita a Genova, immatricolata a giugno del 2019 e segna 29.537 cholometri. E' un usato garantito ed è acquistabile presso un rivenditore quindi un affare davvero interessante.

La seconda auto che vogliamo segnalarvi a 15.000 euro è una Mini Cooper 1.5 135cv BOOST di colore blu con tettuccio e specchietti bianchi. E' una vettura in vendita a Volvera, in provincia di Torino, immatricolata a dicembre 2018, con 43.000 km, cambio manuale e 136 cavalli di potenza. E' in vendita presso un rivenditore ed è anche in questo caso un usato garantito.

Spazio ad una Smart ForTwo EQ Passion, auto immatricolata a novembre 2019 con soli 11.600 km, cambio automatico, di colore nero, versione elettrica con 56 cavalli di potenza. E' un usato garantito 24 mesi, ed è in vendita a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Si tratta senza dubbio di un ottimo prezzo e di una vettura molto interessante inserita anche nella classifica delle 5 auto elettriche meno care in Italia.

Molto interessante a nostro avviso anche questa Fiat 500 1.0 hybryd, auto che si trova a Collegno, in provincia di Torino, immatricolata pochi mesi fa, a luglio 2022, con soli 10 km sul contachilometri, cambio manuale di colore blu. La piccola torinese è storicamente una delle vetture di punta del marchio e lo conferma il fatto che la Fiat 500 è stata la regina di Stellantis nel 2022 per numero di auto vendute.

Concludiamo con un'auto un po' fuori dalle righe ma comunque meritevole d'attenzione a questo pezzo. Stiamo parlando precisamente di una coupé Mercedes-Benz SLK 200 k Sport, immatricolata a giugno 2006, di colore nero, con cambio manuale e 94mila km sul contachilometri. La sua potenza è di 163 cavalli ed è alimentata a benzina con trazione posteriore quindi perfetta per divertirsi un po'.