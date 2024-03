5 fuoristrada e B-SUV 4x4 al di sotto dei 30mila euro: dalla Dacia Duster alla Jimny

Quali sono i 5 B-SUV e fuoristrada 4x4, quindi con la trazione integrale, più economici sul mercato? Abbiamo provato ad individuare i modelli al di sotto dei 30mila euro, e anche se non è stato facile alla fine ci siamo riusciti.

Va detto che chi volesse acquistare un fuoristrada “importante” con la trazione integrale, deve mettere in preventivo una cifra considerevole ma se ci si accontenta delle dimensioni, si riesce comunque a portarsi a casa qualcosa di interessante.



E' il caso della piccola Suzuki Jimny Pro, storico “mini fuoristrada” giapponese, da anni sul mercato italiano. Al momento è in vendita a 27.700 euro nella versione 1.5 Pro 4WD AllGrip, e si tratta di un fuoristrada leggero, compatto, con un motore da 102 cavalli e con un'altezza da terra di 21 centimetri.



Costa pressochè uguale la nuova Dacia Duster 2024, modello Tce 130 4x4, acquistabile a 27.650 euro. Non stiamo parlando ovviamente di un vero fuoristrada ma di un SUV compatto, ma in ogni caso si tratta di un'auto che gode della trazione integrale e con un'altezza da terra di 21,7 centimetri, con angoli di attacco e di uscita di 31 e 36 gradi. Non scalerete le vette più impervie, ma il motore tre cilindri da 1,2 litri che sviluppa 131 cavalli, unito ad un cambio manuale a sei marce, vi farà senza dubbio divertire nello sterrato.



Torniamo in casa Suzuki, storicamente regina del 4x4, per altri due modelli, a cominciare dalla S-Cross 1.4 Hybrid Top+ 4WD AllGrip, in vendita in promo fino al prossimo 31 marzo a 27.590 euro. Si tratta di un SUV lungo 4,3 metri pratico e versatile, con un motore che sviluppa 129 cavalli e una coppia di 235 newton metri oltre ad un impianto elettrico a 48 volt.



Occhio anche alla Suzuki Vitara, in vendita in nuove versioni dallo scorso dicembre, con la stessa motorizzazione dell'S-Cross, SUV leggermente più compatto rispetto alla collega (è lungo 4,18 metri), che è in vendita a 25.600 euro sempre in promozione a marzo. Chiudiamo con un altro B-SUV, leggasi la KGMobility Tivoli, del marchio Ssangyong, venduto con la trazione integrale 4x4 e cambio automatico a sei marce, con possibilità di bloccare la ripartizione della potenza in modo uguale sia davanti che dietro, a soli 22.900 euro.

