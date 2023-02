Quali sono le 5 Ferrari più brutte di sempre? Dalla Scaglietti alla Superamerica

Associare l'aggettivo 'brutta' a Ferrari è quasi un sacrilegio, una bestemmia, e si rischia di far imbestialire il grande Drake Enzo, ma a volte, ahinoi, anche il Cavallino Rampante ha immesso sul mercato delle Rosse che non hanno convinto la critica per il loro stile.

Sia chiaro, in quasi 76 anni di gloriosa storia si fa davvero fatica a trovare delle Ferrari estremamente brutte, ma spulciando nei ricordi, e soprattutto riportando alla luce delle vetture tutt'altro che comuni, si trova qualcosa di assolutamente poco convincente.



E' il caso ad esempio della 612 Scaglietti la Ferrari che probabilmente ha meno stile fra tutte quelle prodotte recentemente. Una vettura con un cofano estremamente lungo e per certi versi molto noiosa, nulla a che vedere con la 456 o la FF/GTC4 che sono state prodotte subito prima e subito dopo. Realizzata dal 2004 al 2011 è stata disegnata da Pininfarina, ma nonostante la firma leggendaria non è riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati.

Che dire poi della Ferrari FZ93 disegnata da Zagato, vettura realizzata su base Testarossa ma che della mitica Rossa aveva ben poco: Carrozzeria Zagato ci ha regalato ben altre perle nel corso della sua storia. Fra le Ferrari che meno hanno lasciato il segno, anche una sorta di station wagon, precisamente la 330 GT 2+2 Vignale Shooting Break del 1965, che venne importanta negli Stati Uniti e che rimase invenduta per ben due anni: mai successo prima.

Un'altra Rossa che senza dubbio non ci fa strappare i capelli dalla testa è la Ferrari Pinin. Si tratta di una vettura che fondamentalmente non è brutta tenendo conto che era del 1980, ma senza dubbio non ha un design da Ferrari, in quanto una berlina quasi anonima con 5 porte, che sarebbe potuta provenire tranquillamente dalla Germania o dal Giappone.

Ma la Ferrari più brutte di tutte, e non ce ne voglia il suo designer, resta senza dubbio la Superamerica 410. Una vettura del 1956 disegnata da un altro celebre designer come Ghia, che era un mix fra una vettura americana dell'epoca e un'auto europea, per un risultato quasi imbarazzante.

Si chiude qui la nostra Top 5 delle Ferrari più brutte di sempre, una classifica attraverso cui abbiamo voluto individuare, non senza fatica, quali sono state le Rosse peggiori. Possiamo quindi contarle sulle dita di una mano anche perchè il Cavallino Rampante è sinonimo di sportività, eleganza, stile e potenza, a cominciare dall'ultimo modello messo in commercio, la Ferrari Purosangue che ha conquistato anche John Elkann, primo SUV della storia dell'azienda modenese. La Ferrari più bella in assoluto resta però probabilmente l'F40, di recente regina all'asta da record di Parigi.