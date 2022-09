5 domande chiave sulle batterie: risponde un ingegnere SEAT

Le batterie agli ioni di litio sono ovunque. Nelle auto elettriche come negli smartphone, anche il dispositivo su cui state leggendo questo articolo ne ha probabilmente una, non tutti però sanno come sono fatte e come funzionano. Francesc Sabaté, Responsabile del Test Center Energy (TCE) di SEAT, risponde a 5 domande chiave sulle batterie.

Partiamo dal principio: come sono fatte le batterie odierne? “Il Gruppo Volkswagen utilizza batterie a base di ioni di litio, nello specifico nella combinazione chimica di nichel, manganese e cobalto (NMC). Questi elementi formano le celle, celle che vengono raggruppate in moduli e disposte in pacchi. Insieme all’elettronica di controllo, il sistema di raffreddamento e il rivestimento, le celle formano il pacco batteria che viene assemblato nel veicolo” ha raccontato Sabaté.

Qual è la differenza tra la batteria di un veicolo ibrido è un veicolo elettrico? “In un veicolo 100% elettrico, senza motore termico, la batteria dev’essere sufficientemente grande a garantire la stessa autonomia di una vettura tradizionale. Il pacco batterie di un veicolo ibrido è composto da circa 100 celle, quello di un veicolo elettrico da circa 300 celle.”



Quanto dura la vita di una batteria? “Dipende dallo stile di guida e dall’utilizzo che si fa dell’auto: contano la frequenza d’uso, la temperatura a cui è esposta, il numero di cicli di ricarica. Nel caso dei nostri veicoli possiamo assicurare un minimo di 160.000 km oppure 8 anni di vita grazie a dei severi test”. A tal proposito un fondatore Tesla pensa che una batteria possa durare anche 15 anni di utilizzo.

È possibile allungare la vita di una batteria? “È consigliabile ridurre al minimo il numero delle ricariche rapide, in questo modo evitiamo che la temperatura della batteria salga troppo. Mantenere lo stato di carica fra il 40% e l’80% aiuta a prolungarne la vita utile oltre i criteri minimi” ha dichiarato l’ingegnere di SEAT.



Le batterie possono avere una seconda vita, una volta raggiunti i 160.000 km e con una capacità ancora all’80%? “Con tali dati potremmo sperimentare un’autonomia minore nell’uso quotidiano, non significa però che la batteria non si possa più utilizzare. Con l’80% di capacità la stessa batteria potrebbe essere utilizzata in altre applicazioni che richiedono una minore potenza, come l’accumulo di energia statica (per alimentare case, piccole aziende ecc, ndr.)”



Per saperne di più sul Test Center Energy di SEAT: è grande 1.500 metri quadrati, la capacità di test è di 1,3 megawatt, ogni anno vengono completati 6.000 test lungo 17.500 ore di prove e simulazioni. 5 i banchi prova disponibili, 5 le camere climatiche con una variazione di temperatura di 80 gradi centigradi, in funzione 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana.