5 concept car che non sono mai entrate in produzione ma che meritavano

Alcuni concept sperimentali si sono distinte per l'audacia e la promessa di rivoluzionare il panorama delle supercar. Tuttavia, il destino di molte creazioni è stato segnato da una serie di sfide e ostacoli, che hanno spesso impedito loro di vedere la luce. Ecco 10 concept car che avrebbero meritato di esistere.

Partiamo dalle creazioni tedesche con la BMW Nazca M12, presentata al Salone di Ginevra nei primi anni '90, incantò gli spettatori con il suo telaio in fibra di carbonio e le porte ad "ali di farfalla". Animata da un potente V12 da 300 CV, questa creazione rimase un gioiello concettuale destinato a restare nel regno delle idee. Successivamente, all'inizio degli anni 2000, il mondo rimase stupefatto dal progetto Volkswagen W12 con il suo motore 12 cilindri a W da 5,6 litri (vi abbiamo lasciato un approfondimento sulla Volkswagen W12 e sulla sua storia).

Qualcuno poi si ricorda dell'Audi AVUS quattro Concept? Con la sua carrozzeria in alluminio e il possente motore centrale W12 da 6,0 litri, anticipò il futuro dell'ingegneria automobilistica. Ma il destino della produzione rimase incerto per molto tempo, per poi finire nella liste delle cose da non fare. Pure Mercedes, con la bellissima Concept del 1991, si lasciò trainare da sogni che poi finirono nel cassetto: con il suo motore V12 posizionato centralmente e tecnologie innovative come l'ABS e il controllo della velocità, rappresentò un'anticipazione del futuro dell'automobilismo. La sezione AMG di Mercedes, ha sempre avuto un'influenza molto forte sul marchio di Stoccarda: ecco le 5 AMG più potenti di sempre.

Ultimo motore V12 tedesco di questa lista è rappresentato da quello montato sulla Maybach Exelero, un progetto che avrebbe dovuto partorire un'auto improntata al mondo del lusso da ben 350 km/h, unica nel suo genere.

Prima di spostarci oltreoceano, è impossibile menzionare altri due progetti europei. Uno di questi è italiano, ed è la bellissima Maserati Birdcage, che celebrava il 75° anniversario del marchio. Questa autentica meraviglia di design era ispirata direttamente alla MC-12 con un motore V12 da 6,0 litri. Sotto poi la corte di sua maestà il Re d'Inghilterra, si nasconde la Lotus Spirito, un progetto pensato per la produzione di massa che mai vide la luce per via dell'insostenibilità finanziaria. Con il suo motore V8 da 5,0 litri anche questa supercar è rimasta nei cassetti di qualche ufficio londinese.

Chiudiamo la carrellata spostandoci negli Stati Uniti. La Chevrolet Aerovette, con il suo design rivoluzionario e il motore centrale, era un'autentica pioniera degli anni '60: montava due motori rotativi in grado di sprigionare fino a 426 CV. Tuttavia, nonostante le grandi aspettative, il progetto fu abbandonato a causa (ancora) di restrizioni finanziarie. Passando in casa Ford, la GT 70 doveva essere il tentativo di portare il mondo del rally all'interno della gamma sportiva del marchio dopo il successo della mitica GT-40.

Ultima, ma non per importanza, è la Cadillac Sixteen con il suo mastodontico V16 da 13,6 litri, capace di sprigionare oltre 1.000 CV. Questa aveva una particolarità unica nel suo genere: 12 dei 16 cilindri potevano essere disattivati per risparmiare carburante. Tuttavia, i costi proibitivi di una tale tecnologia ne limitarono la produzione, e dunque rendendola irrealizzabile.

Vi sarebbero molte altre creazioni incompiute da menzionare, ma per il momento queste 10 auto da sogno sono solo una piccola parte di un mondo vastissimo e che ricopre la categoria assestante dei concept mai entrati in produzione. Quale di queste auto vi ha colpito maggiormente? Le conoscevate? fateci sapere qui sotto con un commento!

