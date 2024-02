5 city car usate in vendita a poco più di 10mila euro: dalla Fiat 500 alla Hyundai i10

Le city car stanno ormai scomparendo dal mercato. Con l'avvento delle nuove normative sulla sicurezza, l'arrivo dell'elettrico e il calo dei profitti, le case automobilistiche hanno dovuto rivedere la propria line up puntando su auto di dimensioni maggiori.

Chi volesse acquistare una city car potrebbe quindi decidere di rivolgersi al mercato dell'usato dove le occasioni non mancano. Abbiamo spulciato alcuni dei portali web più noti e abbiamo individuato 5 piccole city car in vendita a 10mila euro o poco più, a cominciare dalla Fiat 500.

Come condizione abbiamo messo un chilometraggio basso e una “vita” inferiore ai 5 anni, e i risultati che abbiano ottenuto evidenziano diversi modelli in vendita a 10-13 mila euro con pochi km, quindi un'auto sostanzialmente nuova. Da segnalare come la Fiat 500 sia in vendita in promo a meno di 15mila euro per tutto il mese di febbraio, di conseguenza se poteste spendere qualche migliaio di euro in più forse sarebbe il caso di comprarla nuova.

Fra le city car usate a basso prezzo, occhio anche alla Citroen C1, che possiamo acquistare sempre ad una cifra di poco superiore ai 10mila euro, nella versione con motore 1.0 Vti da 72 cavalli, anche cinque porte. Si tratta di un'auto dai bassi consumi, una classica city car la cui produzione è terminata definitivamente nel 2022.

Chi volesse può puntare anche ad una Volkswagen Up! che dovrebbe tornare in versione elettrica, e che sul mercato dell'usato la si trova attorno ai 12mila euro nella versione 5 porte con motore 1.0 Eco Move da 68 cavalli.

Proseguiamo con un'altra grande classica quando si parla di city car e di Italia, leggasi la Renault Twingo, che nella versione con motore 1.0 da 65 cavalli SCe Intens, viene via sempre alla cifra di cui sopra, fra i 10 e i 11mila euro.

Infine spazio ad un'altra piccola molto interessante, la Hyundai i10 nella versione 1.0 Mpi Advance, altra city car dai bassi consumi e dal prezzo contenuto, perfetta per chi cerca una vettura da utilizzare principalmente in città o per spostarsi in paese.