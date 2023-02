5 BMW da sogno in vendita ora in Italia: dalla Batmobile alla M4 Coupé GTS

Se foste alla ricerca di una BMW da sogno, sappiate che siete nel posto giusto. Sono infatti diverse le vetture della prestigiosa casa bavarese che sono in vendita in questi giorni, e che potrebbero stuzzicare il vostro interesse: eccone 5 che abbiamo scovato per voi.

Partiamo subito da una spettacolare BMW 3.0 CSL Batmobile grigia. Si tratta di una delle berline bavaresi più esclusive e ricercate, una vettura prodotta nel 1973 con una cilindrata appunto di 3.000 e 207 cavalli. La vettura in questione è in vendita con quasi 67mila km, di conseguenza è stata usata parecchio per essere un'auto da collezione, ed è acquistabile presso un concessionario di Reggio Emilia alla cifra di 520mila euro.

Proseguiamo con una spettacolare BMW Z8, una delle coupé più esclusive della casa delle eliche. La Z8 in questione è stata prodotta nel 2000, vanta ben 400 cavalli e il conta chilometri segna 53mila. L'auto è rigorosamente a benzina e vanta un colore rosso fuoco che si associa davvero bene alle spettacolari forme della BMW. La troviamo in vendita a Milano a 248mila euro.

Se foste alla ricerca di un'altra BMW esclusiva allora dovreste buttare un occhio a questa M4 Coupé GTS 3.500. Si tratta di una delle vetture più sportive mai realizzate dalla nota azienda tedesca, in grado di sprigionare una potenza di ben 500 cavalli. Spettacolare la carrozzeria nero opaco con cerchi d'oro, colore che ritroviamo anche nel labbro inferiore dello spoiler anteriore nonché nel rollbar. La potrete fare vostra a 194.500 euro, ed è in vendita a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Proseguiamo con un'altra storica quanto iconica BMW, una mitica 2002 Tii Turbo grigia metalizzata, una vettura costruita nel 1975 e considerata storicamente una delle più belle mai realizzate dai tedeschi. Sotto il cofano troviamo un motore da 170 cavalli mentre il contachilometri segna solo 100km, di conseguenza è praticamente nuova. Il prezzo per questo gioiello? 154.990 euro, in vendita a Capriolo, provincia di Brescia. Recentemente una BMW 2002 Tii è stata ceduta tramite giveaway, una storia incredibile.

Chiudiamo con un'altra storica vettura a firma BMW, una M3 del 1990, da sempre una delle serie più amate. L'auto in questione è completamente di colore rosso con cerchi argento. Vanta un motore da 220 cavalli, 79.500 km sul tachimetro, ed è il modello Evo 2 completamente originale. Il prezzo è di 139.900 euro ed è in vendita a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Giusto per capire l'affare, un paio di anni fa una BMW M3 E30 è stata venduta ad una cifra record.