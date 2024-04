5 B-SUV usati in vendita a meno di 15mila euro: quante occasioni

I B-SUV continuano a dettare legge sul mercato delle auto in Italia. Non passa mese in cui la categoria non sia ai vertici delle vetture più commercializzate in assoluto, di conseguenza abbiamo deciso di selezionare alcune delle offerte più interessanti per quanto riguarda l'usato.



Dopo avervi elencato il prezzo dei 5 B-SUV più venduti in Italia nel 2024, andiamo quindi a scoprire le occasioni più interessanti per quanto riguarda le vetture di seconda mano, a cominciare dalla Dacia Duster. Fra i principali modelli sul mercato per chi non ha un budget importante, se ne trovano diversi in offerta, soprattutto per quanto riguarda il modello di seconda generazione, quello in vendita dal 2018. Le maggiori proposte sono quelle con il motore diesel 1.5 dCi, ma esistono anche modelli a benzina, e senza dubbio la scelta migliore ricade sul 1.3 TCe da 130 cavalli.



Fra i SUV compatti usati in vendita a meno di 15mila euro, anche la Fiat 500X, auto la cui produzione è stata prorogata fino al 2025, alla luce delle ottime vendite registrate. Tantissimi i modelli in vendita sul mercato di seconda mano, come ad esempio la versione con il 1.4 Multiair, quella con il 1.0 turbo da 120 cavalli, ma anche il 1.6 MultiJet, in vari allestimenti e del periodo compreso fra il 2015 e il 2018: a voi la scelta.



Un altro B-SUV interessante in vendita a meno di 15mila euro è senza dubbio la Opel Mokka X, precisamente il modello della prima generazione (2016-2019). L'offerta è davvero ampia, dal diesel 1.6 al benzina 1.4 da 140 cavalli, arrivando fino alla versione GPL, che alla luce del caro carburanti può essere una soluzione molto interessante.



Proseguiamo con la Renault Captur di prima generazione, in vendita fino al 2020. Anche in questo caso possiamo optare fra benzina e diesel anche con cambio automatico, tutte al di sotto dei 15mila euro. Concludiamo questa Top 5 dei B-SUV in vendita a meno di 15mila euro con la Ford Puma. In vendita, se si cerca bene, vi sono diverse versioni datate 2020 a poco meno della cifra di cui sopra, solitamente il modello con motorizzazione 1.0 ecoboots in allestimento Titanium. Si tratta di uno dei SUV compatti più venduti degli ultimi anni nel nostro Paese, e acquistarlo a quel prezzo è senza dubbio una ghiotta occasione.

