I 5 B-SUV elettrici più economici sul mercato: dalla MG ZS EV alla Volvo EX30

I B-SUV sono fra i modelli più commercializzati in Italia. Gli Sport Utility Vehicle compatti piacciono per le loro dimensioni e il loro stile, e lo sanno bene le case automobilistiche che negli ultimi anni ne hanno sfornati a go-go, anche in versione elettrica.

Ma quali sono i 5 più economici al momento sul mercato? Cerchiamo di scoprirlo assieme, spulciando anche le promozioni attive. Partiamo dal modello più caro dei 5, leggasi la Volvo EX30, che è acquistabile a 35.900 euro, senza alcuno sconto. Si tratta di un B-SUV particolarmente apprezzato per il suo design e anche per via della sua discreta autonomia, 315 chilometri con una sola ricarica, che diventano 230 in autostrada. Il marchio Volvo è inoltre una garanzia di qualità e sicurezza.

Si scende leggermente di prezzo con la Jeep Avenger, che ricordiamo, è anche presente in versione ibrida, così come benzina e da pochi giorni a questa parte a trazione integrale. E' acquistabile in promo a 34.600 euro anziché il prezzo canonico di listino da 39.400 euro. L'offerta è valida con un anticipo di 9.457 euro, rate da 239,27 euro al mese e una maxi rata finale da 20.878 euro nell'allestimento Longitude.

Scendiamo ancora di prezzo con la Opel Mokka E, la versione elettrica del B-SUV tedesco. Per il mese di marzo è in offerta a 31.100 euro, con uno sconto di 6.800 euro rispetto al normale prezzo di listino da 37.900 euro. Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 7.748 euro, quindi 35 rate mensili da 119 euro, e una rata finale da 19.962 euro. Nella promo sono compresi 5.000 euro di bonus statali ed è necessario rottamare un veicolo.

Proseguiamo con le promo in casa Stellantis, e precisamente quella per la Fiat 600e, presentata in diretta streaming lo scorso luglio. Anche per il B-SUV dell'azienda torinese è in corso una promo che durerà per tutto il mese di marzo e che permette di acquistare lo stesso, nell'allestimento RED, a 28.200 euro invece che 35.950. Sono previsti 5.000 euro di sconto statale ed è necessaria la rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2. Esempio di finanziamento? 35 canoni da 179 euro, anticipo da 5.795 euro e infine una rata finale da 20.213 euro.

Chiudiamo con quello che ad oggi è il B-SUV elettrico più economico sul mercato, leggasi l'MG ZS EV, nel modello standard (con un'autonomia da 320 km), acquistabile a soli 26.490 euro, invece che 34.490 euro. Sono previsti 8.000 euro di sconti divisi fra 3.000 euro di vantaggi MG, 3.000 di Ecobonus e infine altri 2.000 euro di Incentivo rottamazione. La promo è valida fino al 31 marzo.