5 auto che vorremmo rivedere, ma di cui abbiamo 'paura': dalla Lancia Delta alla F40

I remake non sono soltanto limitati al cinema. Anche nel settore automotive spesso e volentieri le case automobilistiche ripropongono storici modelli del passato. L'ultimo caso è quello della Renault 5, che ha ricevuto ben 50mila pre ordini e che è stata particolarmente apprezzata, ma potremmo citarvi una serie pressochè infinita di casi simili.

In questo spazio abbiamo deciso di dare vita ad una sorta di “gioco”, ovvero, elencare quelle auto che ci piacerebbe rivedere ma che nel contempo temiamo possano essere rovinate con un eventuale remake.



E' stato difficile sceglierne solo 5, ma alla fine siamo arrivati ad un mini elenco capitanato dalla Lancia Delta HF Integrale. Abbiamo scelto il “Deltone” come prima auto visto che lo stesso è effettivamente in cantiere. La nuova Lancia Delta uscirà infatti nel 2028 e sarà solo elettrica, e sarà susseguita nel 2029 dalla mitica versione High Fidelity. Il CEO Luca Napolitano ha assicurato sul fatto che la vettura sarà quella che tutti sognano, ma ovviamente un po' di timore c'è, visto che si andrà a toccare un vero e proprio mito.



E quando parliamo di auto mitologiche non si può non scomodare la Ferrari F40, la rossa del 40esimo, l'ultima supercar del Cavallino Rampante supervisionata dal Drake. E' considerata una delle auto più belle di tutti i tempi se non la più bella in assoluta e i collezionisti ne vanno matti. Più volte negli ultimi anni vari designer del web hanno riproposto la propria versione di una possibile nuova F40, alcune davvero convincenti. Ma si riuscirebbe a riproporre quell'aura di magia tipica degli anni '80? Difficile dirlo, anche alla luce della “nuova Countach” sfornata da Lamborghini che non ha potuto eguagliare la magnificenza del modello originale disegnato dall'immenso Marcello Gandini, morto soltanto pochi giorni fa.



Rimaniamo in casa Maranello con un'altra storica rossa come la Ferrari Testarossa, altro modello iconico del Cavallino Rampante. Senza dubbio meno “maestosa” rispetto alla F40 ma comunque molto più glamour, legata alla bella vita degli anni '80, grazie anche alle sue innumerevoli partecipazioni in tv, a cominciare dalla serie cult Miami Vice e dalla mitica Testarossa bianca.



Continuiamo con un altro esempio di magnificenza, quella che Jeremy Clarkson definì l'auto più bella al mondo, leggasi l'Alfa Romeo 8C Competizione. Già a sua volta modello remake della vettura anni '30, venne prodotta nel 2007 in soli 829 esemplari e chi ce l'ha se la tiene stretta: il Biscione ha di recente riproposto la 33 Stradale, che possa fare lo stesso anche con la 8C?



Chiudiamo con quella che è una delle opere più belle di Giugiaro, la DeLorean DMC 12, protagonista assoluto con Ritorno al Futuro. Ad agosto di due anni fa venne presentato il concept Alpha 5 che riprende in parte la mitica vettura a firma italiana, a cominciare dalle porte ad ali di gabbiano allo stile old school, ma al momento non è ben chiaro se entrerà in produzione o meno: attendiamo maggiori notizie a riguardo ma in ogni caso la mitica auto di Back to the future resta inarrivabile.

