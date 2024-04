5 auto usate per neopatentati sotto i 10mila euro: dalla Citroen C1 all'Alfa Romeo Mito

Acquistare un'auto se si è neopatentati non è una cosa semplice e banale. Bisogna infatti stare attenti alle potenze, visto che la vettura che un ragazzo che abbia appena fatto la patente, o comunque in generale qualsiasi persona che abbia appena ottenuto il documento per circolare, può comprare, non deve avere più di 95 cavalli.

Secondariamente bisogna stare attenti al tipo di auto. Chi ovviamente ha buone disponibilità economiche può decidere di acquistare per il figlio un'auto nuova di zecca, spendendo almeno 15mila euro, in caso contrario ci si può rivolgere al mercato dell'usato, che è solitamente la scelta più consigliata per chi cerca un'auto per un neopatentato.

Ovviamente sono moltissime le vetture a disposizione ma noi abbiamo deciso di sceglierne 5 che costino al di sotto dei 10mila euro. Cominciamo con un'auto molto frizzante come l'Alfa Romeo Mito nella versione 1.4 da 70 cavalli e 8 valvole. Si tratta di una vettura che, nonostante sia uscita di produzione da anni, ha ancora una linea apprezzabile. Inoltre è sportiva e siamo certi che un neopatentato alla guida ci farà una grande figura. L'Alfa Romeo Mito tornerà nel 2025? Chi può dirlo, nel frattempo tutti gli amanti della B-Hatch di Arese possono rivolgersi al mercato dell'usato dove si trovano diversi modelli al di sotto dei 10mila euro.

Un'altra auto uscita da tempo di produzione e che fa al caso di un neopatentato è la Citroen C1. Anche in questo caso la si può trovare a prezzi molto interessanti, anche nelle versioni più recenti targate 2020 e 2021, nell'allestimento 5 porte 1.0 vti Shine da 72 cavalli.

Due grandi classici sono la Fiat 500 e la Fiat Panda, ma occhio al prezzo, tenendo conto che ad oggi le si trovano nuove a meno di 15mila euro (così come la Ypsilon), di conseguenza bisogna capire quanto conviene acquistarla usata: dipenderà soprattutto dal divario di prezzo.

Chiudiamo con un'altra vettura che un giovane in erba potrebbe particolarmente apprezzare, leggasi la Renault Clio nell'allestimento 1.0 Sce 65, che potreste fare vostra ad un prezzo ragionevole. Ovviamente sul mercato vi sono moltissimi altri modelli per i 18enni come la Ford Fiesta, la Kia Picanto, la Peugeot 208 e la Opel Corsa, così come la Toyota Yaris e la Volkswagen Up!, ma se cercaste qualcosa di usato al di sotto dei 10mila euro, a nostro avviso le nostre 5 proposte sono le più interessanti.

