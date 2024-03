Le 5 auto che 'urlano' di più: dalla Valkyrie all'AMG-ONE, si superano i 10.000 rpm

Quali sono le auto che 'urlano' di più? No, non siamo impazziti tutto ad un tratto e non crediamo che le vetture parlino, ma ci stiamo semplicemente rifacendo ai motori di quelle supercar che superano agilmente i 10mila giri al minuto, e che sembrano appunto 'urlare'.



Stiamo parlando di cifre impressionanti, visto che le Formula 1 girano a 15.000, mentre le WEC si assestano sui 10mila. Nel mondo ovviamente sono rarissime le vetture che possono godere di questo privilegio e abbiamo pensato di raccoglierle tutte su un'unica pagina, a cominciare dalla quinta di questa speciale classifica, leggasi la Czinger 21C, che di giri ne tocca ben 11.000 ogni minuto. Si tratta di un'hypercar prodotta in serie limitata con un motore da 2,88 litri abbinato a tre unità elettriche. In totale la 21C produce ben 1.350 cavalli per un peso di soli 1.250 chilogrammi, una combinazione che permette all'hypercar di toccare i 407 km/h. Curiosità, è al momento l'auto che detiene il record sul giro a Laguna Seca, un minuto e 25 secondi, nonché al Circuit of the Americas, 2 minuti e 11 secondi.



Un'altra auto che urla parecchio è la Mercedes-AMG ONE, vettura che Haaland si è regalato di recente. Come la Czinger anche la tedesca riesce a raggiungere gli 11mila giri al minuto grazie al suo V6 turbocompresso da 1,6 litri ibrido assemblato presso la Mercedes-AMG High Performance Powertrains a Brixworth, nel Regno Unito. Si tratta di fatto di una Formula 1 a ruote coperte, e non per questo è l'auto che al momento detiene il record sul giro al Nurburgring.



In terza posizione troviamo la stratosferica Aston Martin Valkyrie, vettura da mille e una notte progettata niente di meno che da sua maestà Adrian Newey, in queste settimane in orbita Ferrari. Si tratta di un'auto fantastica in grado di toccare gli undici mila e 100 giri al minuto grazie al suo V12 da 1.000 cavalli. Esteticamente è probabilmente l'auto più “minacciosa” in circolazione, a cominciare dal suo enorme diffusore aerodinamico che la rende un mostro della deportanza.



Concludiamo con le due auto al momento più “urlanti”, entrambe a firma Gordon Murray. Stiamo parlando della Automotiv T.33 e della Automotive T.50. La prima raggiunge, come l'Aston Martin, gli 11.100 giri al minuto mentre la seconda addirittura i 12.100. Sono entrambe dotate di un V12 che per la seconda eroga però più potenza, due hypercar di nicchia che superano abbondantemente il milione e mezzo di euro.

