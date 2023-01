Le 5 auto più sicure del 2022 per categoria: Tesla beffa i tedeschi, Cina alla riscossa

Il 2022 è terminato da meno di due settimane e, come consuetudine, gennaio è il mese perfetto per fare bilanci e determinare quali sono stati i migliori modelli automotive dell’anno appena passato. Anche Euro NCAP ha scelto le auto più sicure del 2022 con qualche curiosa sorpresa proveniente da oriente.

Fra le grandi auto familiari (Large Family Car) a vincere come auto più sicura del 2022 è stata la nuova Hyundai IONIQ 6 che abbiamo visto a Milano, a proposito di sorprese invece troviamo la cinese ORA Funky Cat in cima alla lista delle piccole auto familiari più sicure (Small Family Car). Ben fatto ORA, del resto la Funky Cat ha ottenuto 5 Stelle piene.

La Funky Cat non è la sola vettura cinese capace di dominare sul fronte della sicurezza in Europa: fra i grandi SUV/Crossover (Large Off-Roader) troviamo la WEY Coffee 01 (la WEY Coffee 01 debutta al Salone di Parigi 2022), sulle restanti due categorie invece zero sorprese. È Tesla a dominare in modo incontrastato.

La società di Elon Musk dà un metaforico schiaffo all’intera industria europea e vince in due categorie chiave: secondo Euro NCAP la Tesla Model S è l’Executive Car più sicura dell’attuale mercato, in barba dunque a BMW, Mercedes-Benz, Audi & Co. La Tesla Model Y invece ha trionfato in ambito Small Off-Roader, ovvero fra i SUV/Crossover considerati in qualche modo “compatti”.