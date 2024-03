Le 5 auto più scontate a marzo 2024: dalla Peugeot 208 alla Jeep Compass

Abbiamo visto quali sono le 5 auto ibride che a marzo 2024 costano meno di 25mila euro, ed ora è la volta di scoprire quali siano le auto che per il mese in corso hanno avuto il maggior taglio di prezzo, ricevendo quindi la “sforbiciata” maggiore.



Partiamo dall'ottima Peugeot 208, storicamente una delle auto più vendute in Italia e in Europa. Per marzo 2024 il Leone ha deciso di scontare la sua Segmento B del 17 per cento, portando il prezzo di listino da 20.270 euro a 16.820 euro. Il riferimento è al modello PureTech 75 S&S Active, acquistabile con finanziamento i-Move Promo a 35 rate da 110 euro al mese. L'anticipo è di 3.073 euro mentre la rata finale è di 12.516 euro.



Continuiamo con la Jeep Compass, il C-SUV più venduto in Italia nel 2023, che è in promo con uno sconto del 22 per cento, quasi un quarto del suo prezzo. Nel dettaglio è in vendita in offerta la versione 1.3 4xe Plug-in Hybrid Limited MY22, che di listino sta solitamente a 48.499 euro. Per tutto il mese di marzo possiamo invece acquistarla a 38.000 euro, ma solo in caso di permuta o rottamazione, con l'aggiunta del finanziamento Stellantis Finacial Services Italia Spa. La promo prevede 35 rate da 249 euro al mese, un anticipo di 7.169 euro e una rata finale da 24.989 euro.



Torniamo in casa Peugeot per l'interessante offerta sul SUV 5008, in vendita con ben il 24 per cento di sconto. Il modello BlueHDi 130 Allure Pack è acquistabile a 33.320 euro invece che i 44.070 euro di listino. Un esempio di finanziamento? 35 rate da 250 euro al mese, anticipo da 4.669 euro e una rata finale da 24.651, previa adesione al finanziamento i-Move Promo.



Aumento lo sconto con un'altra Peugeot, la 3008, acquistabile con un -26 per cento. Il modello BlueHdi Allure Pack da 41.920 euro è in vendita a 31.170 euro. Anche in questo caso sono previste 35 rate da 250 euro al mese, e una rata finale da 23.095 euro.



Chiudiamo con quella che ad oggi è l'auto più scontata in Italia, leggasi la Citroen C3, in vendita con un taglio del 27%. Il modello è la PureTech 83 CV You in commercio a soli 13.350 euro anziché 18.350 euro, con il finanziamento Simplydrive D Stock 90. Si tratta di un'auto particolarmente apprezzata visto che dall'1 gennaio al 29 febbraio 2024 è stata acquistata da quasi 10mila nostri connazionali.