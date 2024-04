Quali sono le 5 auto più scontate in Italia? Si arriva fino ad un taglio di 11.600 euro

Quali sono le 5 auto più scontate in Italia ad aprile 2024? Scopriamolo insieme andando a spulciare sui vari siti delle case automobilistiche le offerte in corso per questo mese, e il taglio rispetto al listino canonico.

Alla luce del fatto che gli incentivi 2024 entreranno in vigore solo a maggio, le aziende stanno dando vita a delle interessanti promo e fra queste spicca senza dubbio quella per la Volkswagen Touareg nella versione eHybrid. Per il mese in corso è acquistabile a 76.721 euro rispetto ai 86.800 euro, quindi con 10.079 euro di sconto pari al 12% . La promo è valevole sul modello 3.0 TSI V6 eHybrid da 381 cavalli e può sicuramente fare gola a chi vuole puntare su uno dei SUV storicamente più apprezzati in Italia e non solo.

Cresce lo sconto con un altro SUV, questa volta a marchio Citroen, precisamente la C5 Aircross. La promo si riferisce alla versione Plug-in Hybrid 180 CV EAT8 You, che si può acquistare con finanziamento a 34.814 euro invece che i canonici 45.100 euro quindi con uno sconto del 23 per cento, pari a 10.286 euro netti.

Attenzione anche al prezzo della Jeep Compass, presentata negli scorsi giorni nella versione e-Hybrid. In questo caso l'offerta è riferita alla Plug-in Hybrid con motore 1.3 4xe Limited MY22, quindi un modello che storicamente è in vendita a 48.499 euro, ma che per aprile si può comprare a 38.000 euro netti, quindi con 10.499 euro di sconto, pari al 22 per cento. La promo è usufruibile solo in caso di finanziamento Stellantis Finacial Services Italia Spa, e rottamazione o permuta.

Si sale di sconto con la prima ed unica auto elettrica presente in questa Top 5, leggasi la Kia EV6 Air Business, in vendita a 249 euro al mese con finanziamento Scelta Kia Special di Kia Finance. Il listino è di 48.950 euro ma per questo mese è in vendita a 38.450 euro, quindi con ben 10.500 euro di sconto, pari al 21 per cento.

Infine spazio all'auto che al momento risulta essere la più scontata in assoluto, leggasi la Ford Kuga Full Hybrid versione ST-Line, acquistabile con finanziamento e rottamazione a 34.650 euro invece che 46.250 euro, quindi con uno sconto di 11.600 euro, pari al 25 per cento in meno.

