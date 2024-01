Ecco le 5 auto preferite da James May: c'è anche la Fiat Panda

Ecco le preferenze automobilistiche di James May, il quale, con un gusto unico, ci svela una collezione di veicoli affascinante. Sorprendentemente, le sue scelte riflettono la sua personalità eclettica e si rivelano inaspettatamente comuni.

Il co-conduttore di 'The Grand Tour' e ex 'Top Gear', insieme a Jeremy Clarkson e Richard Hammond, da anni affascina gli appassionati di auto con il suo umorismo distintivo e le sue avventure motoristiche (incubo autovelox, Fleximan sbarca in Lombardia).

Ora, dietro le quinte, James May emerge come un britannico comune, nonostante la sua fortuna accumulata nel corso degli anni. Ha accesso a auto esclusive, tra cui Ferrari e classiche affascinanti, ma le sue preferenze automobilistiche sono sorprendentemente accessibili.

Ecco le cinque auto predilette di James May:

Fiat Panda James May dimostra il suo affetto per la Fiat Panda, non parlando della classica del 1980, ma piuttosto della reinterpretazione del modello, la seconda generazione lanciata nel 2003. Questa compatta cittadina, disponibile con motori benzina e diesel, incarna l'essenza della semplicità e dell'essenzialità. BMW i3 La lista delle sue preferenze include anche la BMW i3, la prima auto elettrica moderna della casa automobilistica tedesca. Con un design unico e distintivo, la i3 è stata in vendita dal 2013 al 2022, offrendo potenze tra 170 e 184 CV e autonomie da 190 a oltre 300 chilometri con una batteria di maggior capacità. Alpine A110 Recentemente, James May ha dichiarato che la migliore auto da lui posseduta è l'Alpine A110. Questo gioiello sportivo a motore centrale, dotato di un potente motore turbo a quattro cilindri, si distingue dagli altri preferiti di May per la sua sportività ed eleganza. Un'acquisizione che occupa un posto speciale nel suo cuore automobilistico. Volkswagen Polo Acquistata inizialmente senza grandi aspettative, la Volkswagen Polo ha conquistato il cuore di James May. Optando per una versione base in bianco con un modesto motore a tre cilindri 1.0 TSI, questa auto, originariamente destinata alla moglie di May, ha sorprendentemente colpito il presentatore per la sua silenziosità, fluidità e semplicità. Toyota Mirai Chiudendo la lista, la Toyota Mirai di seconda generazione è un'altra scelta unica di James May. Acquistata alla fine del 2019, la berlina a celle a combustibile a idrogeno ha impressionato May per la sua tranquillità, qualità costruttiva e piacevole esperienza di guida. Tuttavia, la carenza di stazioni di rifornimento di idrogeno nel Regno Unito ha portato alla sua sostituzione con un veicolo più pratico dopo solo un anno e mezzo.

