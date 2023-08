Con queste 5 auto potreste tranquillamente percorrere più di un milione di chilometri

Se cercate un'auto con cui macinare tranquillamente un milioncino di chilometri senza intervenire troppo sul motore, allora siete nel posto giusto. Nel corso della storia sono state moltissime le auto che si sono rivelate affidabili e dal costo contenuto.

Un caso a noi caro è quello della Fiat Punto, che di recente ha festeggiato i 30 anni di età. Situazione simile anche per quanto riguarda la vecchia Fiat Panda, ma anche oltre i confini nazionali non mancano casi emblematici.

Fra le auto più durature per eccellenza troviamo la Mercedes Classe E generazione W210, quella lanciata nel 1995 e con il famoso design a due fari. I suoi motori diesel sono ritenuti fra i più affidabili della storia, propulsori da sei cilindri in linea con una cilindrata di 3.0 e 3.2. Il riferimento è di preciso ai 300 D, 300 TD e 320 CDI, in grado di non abbandonarti praticamente mai.

Altra vettura indistruttibile è la Peugeot 406, considerate fra le migliori auto di sempre del produttore francese. Lanciata nel 1995, il suo motore diesel a quattro cilindri in linea 2.0 Hdi da 90 o 100 cavalli, può tranquillamente superare il milione di km, tra l'altro con un consumo di carburante relativamente ridotto per una vettura che ha quasi 30 anni.

Fra gli irriducibili troviamo anche la Toyota Prius, il cui nuovo modello scatta più di una Ferrari, e che è l'antesignana delle vetture ibride, giunta sul mercato nel lontano 1997, e poi con una seconda generazione nel 2004 e via discorrendo. La Prius è utilizzata in particolare dai tassisti proprio per la sua reputazione di auto molto affidabile, in particolare la versione con motore benzina da 1,8 litri e una potenza complessiva, elettrico compreso, di 136 cavalli.

Che dire poi della Skoda Octavia di prima generazione, altra vettura fra le preferite dei taxisti. Giunta sul mercato nel 1997, il suo diesel 1.9 TDI da 90 e 110 cavalli è divenuto di fatto leggendario per via delle buone prestazioni, dei bassi consumi e soprattutto della grande affidabilità.

Chiudiamo questa top 5 delle auto più affidabili con la Lexus LS di prima generazione, ammiraglia della nota azienda nipponica “costola” di Toyota. Costruita dal 1989, il suo motore 1UZ-FE, un V8 aspirato con cilindrata di 4,0 litri da 250 CV, è considerato fra i più affidabili di sempre realizzati da Toyota, e negli anni '90 è stato traslato anche su altri modelli del marchio.