5 auto in offerta che ad aprile 2024 costano meno di 15.000 euro: dalla 500 alla Panda

Come ogni mese, anche per quello da poco iniziato, aprile 2024, andiamo a scoprire quali sono 5 auto che costano meno di 15.000 euro. Offerte riferite ovviamente al nuovo e che permettono quindi di assicurarsi una vettura uscita dalla fabbrica con un piccolo esborso.

Partiamo da quella che continua ad essere l'auto più venduta in assoluto in Italia, leggasi la Fiat Panda. Il modello 1.0 da 70 cavalli FireFly ibrido, è acquistabile a 12.500 euro anziché 15.500 euro, previo finanziamento e senza rottamazione. La promo prevede un anticipo 0, 35 rate da 235 euro ciascuna e una rata finale da 7.902 euro.

In attesa della nuova Lancia Ypsilon Cassina hybrid, possiamo virare sul vecchio modello, precisamente la Lancia Ypsilon sempre con motore 1.0 FireFly da 70 cavalli ibrido, allestimento Oro, in vendita a 12.500 euro anzichè 17.650, quindi con ben 5.150 euro di sconto. La promo prevede un anticipo di 3.822 euro, 35 rate da 79 euro ciascuna e una maxi rata finale da 9.032 euro, offerta valida solo con finanziamento e rottamazione fino al 30 del mese.

Rimaniamo in casa Stellantis e proseguiamo con la Fiat 500 hybrid, sempre con lo stesso motore da 70 cavalli 1.0 FireFly, in vendita a 14.200 euro con finanziamento. L'offerta prevede un anticipo 0, 35 rate da 262 euro ciascuna, e una rata finale da 8.992 euro. Di listino la 500 ibrida sta a 17.700 euro, di conseguenza si tratta di uno sconto di 3.500 euro.

Proseguiamo con la Citroen C3, da non confondere con la nuova Citroen e-C3 elettrica, acquistabile a soli 13.850 euro anziché 18.350 euro, nel modello Puretech da 83 cavalli allestimento You. In questo caso l'offerta prevede un anticipo di 3.425 euro, una rata finale da 10.174 euro e 35 piccole rate da 69 euro ciascuna.

Chiudiamo con la promo per la Renault Twingo elettrica equilibre E-Tech, che è in vendita a soli 9.050 euro grazie al contributo statale, al bonus Renault da 8.750 euro e in cambio di una rottamazione di una vettura fino ad Euro 2. L'offerta prevede anticipo 0, 36 rate da 68,48 euro ciascuna e una rata finale di 8.177 euro.

