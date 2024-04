Le 5 auto nuove più economiche in Italia ad aprile 2024: si parte da 9.050 euro

Quali sono le auto più economiche che si possono acquistare in Italia ad aprile 2024? Se questa è la domanda che vi state facendo allora sappiate che siete nel posto giusto. In questo spazio andremo infatti ad elencare le 5 auto nuove che costano meno durante il mese in corso.

Partiamo da quella che è la più “cara” delle 5, ovvero, la Citroen C3, auto che ad aprile 2024 si prende a meno di 3 euro al giorno. E' infatti in vendita a 13.350 euro invece che 18.350, quindi con ben 5.000 euro di sconto, nella versione PureTech 83 CV You, solo con la formula del finanziamento Simplydrive.

Scendiamo a 12.500 euro per due bestseller di casa Stellantis, a cominciare dalla Fiat Panda l'auto in vetta alla top 10 delle più vendute di marzo 2024, nonché la vettura più venduta in assoluto nel 2023 (così come in molti anni addietro). Grazie al bonus tricolore Fiat la si acquista con uno sconto di 3.000 euro suddivisi fra 1.500 di bonus Fiat e altri 1.500 di finanziamento. La versione è la 1.0 70 CV Hybrid, acquistabile con anticipo zero, 35 rate da 234 euro ciascuna e una rata finale da 7.902 euro. Stesso prezzo per la Lancia Ypsilon in allestimento ORO, versione Start&Stop Hybrid sempre con il Firefly 1.0 da 70 cavalli. La si puà acquistare a 12.500 euro, con un anticipo di 3.822 euro, 35 rate da 79 euro ciascuna e una rata finale da 9.031 euro.

Scendiamo ancora leggermente e arriviamo a 12.300 euro, la cifra necessaria per acquistare un'altra city car molto amata in Italia, leggasi la piccola Kia Picanto. In questo caso la promo di aprile 2024 prevede un anticipo di 2.720 euro, una rata finale da 7.566 euro e 35 rate da 99 euro al mese con finanziamento Scelta Kia TAN 3,99% – TAEG 6,49 %.

Chiudiamo con quella che ad oggi è l'auto più economica in assoluto in vendita in Italia, addirittura a meno di 10.000 euro, e stiamo parlando tra l'altro di una elettrica, leggasi la Renault Twingo E-Tech 100% electric. Grazie alla rottamazione di un veicolo fino ad euro 2 e con gli incentivi statali più il bonus Renault, la si può acquistare fino al 2 maggio a soli 9.050 euro. L'offerta prevede una rata da 70 euro per 36 mesi, un anticipo zero, e una maxi rata finale da 8.177 euro o eventualmente la si può restituire: davvero un prezzo molto interessante.

