Queste 5 auto avrebbero meritato più successo: c'è anche una Bugatti

Nel mondo dell’automobilismo abbiamo assistito alla scomparsa di modelli che avevano un elevato potenziale ma, per ragioni economiche, incomprensioni o poco interesse da parte dei consumatori, non hanno raggiunto il successo che avrebbero meritato. Scopriamo dunque cinque modelli usciti di scena troppo in fretta.

Iniziamo dalla Yamaha OX99-11, una supercar a molti sconosciuta ispirata alla Formula 1 che avrebbe dovuto debuttare nel 1994, con posizione di guida centrale e un V12 sotto al cofano subito dietro al pilota, ma non vide la luce per i costi di produzione troppo elevati.

In questo elenco non può poi mancare la TVR Cerbera Speed 12, una versione volutamente esagerata e pepatissima della Cerbera del 1990, che montava un motore V12 con un sound da pelle d’oca e 800 CV di potenza liberi da ogni briglia elettronica: considerata troppo pericolosa per l’uso stradale, venne abbandonato il progetto poco prima che entrasse in produzione.

Un’altra incompresa è stata la Gumpert Apollo, una supercar dall’enorme potenziale che nell’anno del suo debutto registrò il record sul circuito del Nurburgring e in altre occasioni si dimostrò più veloce di Pagani Zonda e Bugatti Veyron. Nonostante le prestazioni mozzafiato, il look della Gumpert non è piacuto a tutti e le vendite non sono decollate, e nel 2012 Gumpert presentò istanza di fallimento ponendo fine alla sua breve storia, sebbene oggi sia tornata in vita come Apollo, con la magnifica Intensa Emozione.

La Porsche 914, costruita assieme a Volkswagen nel 1970, divenne il modello base del marchio di Zuffenhausen, equipaggiata con un motore boxer 4 cilindri che ottenne un enorme successo. Qualche anno più tardi però nacque la Porsche 914/6 che adottava un flat-six da 110 CV che incrementava le perfomance, ma anche il prezzo, che si avvicinò pericolosamente a quello della 911: per questo motivo non ottenne mai la giusta considerazione.

Infine abbiamo la Bugatti EB110, la supercar nata grazie all’imprenditore Romano Artioli che dopo aver ridato vita al marchio Bugatti originale diede vita a questa incredibile vettura grazie al lavoro dell’ingegner Paolo Stanzani. La EB110 venne prodotta in meno di 130 esemplari dal 1991 al 1995, anno in cui l’azienda fallì nuovamente, nonostante i tantissimi ordini e la EB112 già in sviluppo. Secondo Artioli si trattò di sabotaggio industriale ad opera di un competitor. La EB110 è diventata comunque una leggenda, e Bugatti le ha reso onore con la Centodieci, un'edizione limitata da 8 milioni di euro.