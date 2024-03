5 auto che a marzo 2024 costano meno di 15mila euro: ci sono anche due elettriche

Con l'arrivo del mese di marzo 2024 le case automobilistiche hanno dato vita a nuove interessanti promozioni. In questo focus vogliamo concentrarci su quelle auto che sono acquistabili a meno di 15mila euro, vetture quindi decisamente low cost.



Partiamo dalla Dacia Spring elettrica, che in attesa del modello 2024 riceve un bel taglio di prezzo dalla casa romena. Nel dettaglio la Spring viene venduta a 14.900 euro nella versione Extreme Electric, promo che però è valida solamente in caso di rottamazione di un'auto usata da Euro 0 fino ad Euro 4. L'offerta prevede un anticipo di 5.860 euro, con 36 rate da 109 euro e un importo finale da 9.040 euro che il proprietario può decidere se liquidare in toto o rifinanziare. Dacia precisa che l'offerta è “valida su un numero limitato di vetture disponibili, fino ad esaurimento scorte”.



In attesa dell'arrivo degli incentivi 2024 che potrebbero slittare ad aprile, anche Renault ha deciso di scontare in maniera importante una delle proprie elettriche, precisamente la Renault Twingo. Il modello equilibre E-Tech 100% electric viene addirittura 10.300 euro iva inclusa, tenendo conto del contributo statale da 5.000 euro e di quello della casa francese da 7.250 euro. E' necessaria anche in questo caso la rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2 ma non è previsto nessun anticipo e un finanziamento da 36 rate per 40,42 euro al mese.



Continuiamo con l'elenco delle auto in vendita a meno di 15mila euro a marzo 2024 con la Fiat Panda, venduta a 12.500 euro grazie a 1.500 euro di bonus tricolore e altri 1.500 per il finanziamento, ma previa permuta di una vettura. La Panda in questione è la 1.0 da 70 cavalli ibrida, e prevede un anticipo 0 e 35 rate da 234 euro al mese con rata finale da 7.902.



Proseguiamo con la piccola Mahindra KUV100, che è in vendita a 13.995 euro, con anticipo di 3.202 euro e 84 rate da 179 euro al mese, solo con la formula del finanziamento. Chiudiamo con l'offerta sulla Citroen C3 versione You PureTech da 83 CV: di listino sta a 18.350 euro ma viene venduta a 13.850 euro, uno sconto quindi di 4.500 euro. La formula prevede un anticipo di 3.425 euro, 35 rate mensili da 69 euro e una rata finale da 10.174 euro.