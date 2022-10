5 auto maledette che nessuno vorrebbe guidare, neppure ad Halloween

Oggi 31 ottobre è Halloween, il giorno migliore per parlare su queste pagine di cinque automobili considerate a loro modo "maledette". Si sono infatti rese protagoniste loro malgrado di altrettanti disastri rimasti impressi nella storia recente. Per restare sul tema: leggete anche 10 auto cult del cinema horror.

La prima auto di cui vogliamo parlare è la Lincoln Continental Presidential Limousine del 1961 su cui è stato assassinato il Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. La vettura si vede chiaramente in tutti i filmati girati in quella particolare giornata del 1963 che il Presidente stava passando a Dallas, in Texas. Nello specifico era il 22 novembre quando Kennedy fu raggiunto da tre colpi sparati - si è poi detto - da Lee Harvey Oswald.

Altra auto, altro brutale assassinio: parliamo questa volta dell'arciduca Francesco Ferdinando, ucciso da Gavrilo Princip nel 1914 - la scintilla che poi diede il via alla Prima Guerra Mondiale. L'arciduca e sua moglie viaggiavano su una Gräf & Stift Limousine del 1910: era parcheggiata al di fuori di un caffè, appena si mosse per ripartire però Princip sparò. È considerata maledetta anche perché nei 12 anni successivi ha causato 13 morti a causa di incidenti.

Conoscete la leggenda di Bonnie e Clyde? I due criminali erano specializzati nel ripulire banche, nel commettere omicidi e rapimenti negli anni della Grande Depressione. La loro storia è legata a doppio filo a una Ford Model 40B Deluxe Fordor Sedan, protagonista di un'imboscata tesa dalla Polizia. I malviventi finiranno la loro vita proprio a bordo della vettura, crivellati di colpi.

Un'altra vettura considerata maledetta è la Porsche 550 Spyder di James Dean, anche chiamata "Little Bastard". Quando nel 1955 Dean acquistò la sportiva, l'attore Alec Guinness sentenziò profetico: "Sarai morto entro una settimana se ti metterai alla guida di quella cosa". Esattamente 7 giorni dopo James Dean e il suo meccanico Rolf Wütherich morivano in un incidente durante una corsa in California.

Chiudiamo con la famosa Jumping Car di Capetown. Questa volta nessuna celebrità è coinvolta, la storia di questa auto però è perfetta per Halloween. Nel 2004 una famiglia di Cape Town sente il motore della loro Renault Mégane accendersi nel cuore della notte, padre, madre e figli corrono così sul vialetto di casa ma non trovano alcun ladro. La vettura si era accesa in autonomia e... saltava in modo scioccante, nonostante il freno a mano fosse regolarmente inserito e le chiavi di accensione fossero lontane dal quadro. La famiglia ha così chiamato la Polizia, che è arrivata sul posto convinta si trattasse di uno scherzo. Una volta sul vialetto della famiglia però anche i poliziotti sono stati testimoni del fenomeno, con l'auto intenta a saltellare in maniera misteriosa. In totale sembra che 9 persone abbiano assistito al fenomeno. Renault si è giustificata dicendo che forse un difetto al motorino di avviamento causasse questi particolari salti ma nessuno è riuscito a confermare la cosa. Ovviamente per la gente quella vettura è diventata subito maledetta, come se alla sua guida vi fosse un fantasma...