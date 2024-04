5 auto che con un litro di benzina fanno più di 20 km. Il prezzo? Si parte da 17.770 euro

Quali sono le auto che consumano di meno e che hanno un prezzo interessante? Andiamo a scoprirlo insieme in questa Top 5 che ha preso in considerazione le vetture che consumano meno e che nel contempo hanno un listino non esagerato, al di sotto dei 25mila euro.



Partiamo con quella che ad oggi è una delle auto che consuma di meno sul mercato leggasi la nuova Suzuki Swift Hybrid 2024, che è dotata di un motore ibrido leggero che garantisce, secondo i dati ufficiali WLTP, 4,4 litri di carburante ogni 100 km, di conseguenza con un litro se ne percorrono 22,7. La Swift è dotata di un 1.2 tre cilindri benzina unito ad un sistema mild hybrid, per un totale di 83 cavalli. Il prezzo? Si parte dalla versione base da 22.500 euro salvo promo e incentivi.



Altra auto interessante da questo punto di vista è la Peugeot 208, a gennaio presentata nella versione Hybrid 48 V. Si tratta di una vettura dotata di un tre cilindri benzina 1.2 mild hybrid con 101 cavalli e un consumo di 4,5 litri per 100 km, quindi con un litro di benzina si fanno 22,2 chilometri. Il prezzo della versione entry level è di 23.970 euro, che diventano 28.920 nella versione più performante e full optional.



Proseguiamo con la gemella della Leoncina, leggasi la Opel Corsa, che monta lo stesso motore della 208, leggasi il 1.2 Hybrid 48 V benzina da 101 cavalli, che garantisce gli stessi consumi della Peugeot. Anche il prezzo di listino è pressochè identico, leggasi 23.900 euro, quindi 70 euro in meno rispetto alla “gemella”.



Spazio anche alla Fiat 500, la storica city car di casa torinese, che monta il ben noto motore FireFly 1.0 tre cilindri da 70 cavalli, che garantisce 21,7 chilometri con un litro di benzina, consumando infatti 4,6 litri ogni 100 km. Il prezzo scende rispetto alla concorrenza, soli 17.700 euro.



Chiudiamo con un'altra vettura a marchio Stellantis, leggasi la nuova Lancia Ypsilon, che è dotata di un motore mild hybrid 1.2 48 V da 100 cavalli di potenza, e che ha un consumo di 4,6 litri ogni 100 km, pari a 21,7 chilometri di percorrenza per ogni litro di benzina. Il prezzo è di 28mila euro.

