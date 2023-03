Le 5 auto italiane più affidabili di sempre? 4 Fiat, un'Alfa Romeo e il Deltone

Qual è l'auto italiana più affidabile di tutti i tempi? Per la risposta ci vengono in soccorso i colleghi di HotCars, che hanno appunto stilato una sorta di classifica riguardante le vetture tricolore che si sono distinte per la loro longevità.

Partiamo dalla mitica Fiat 124 Spider, una vettura storica del noto marchio torinese, prodotta per quasi 20 anni, precisamente dal 1966 al 1984. Come riferiscono i colleghi anglosassoni si tratta di un'auto molto affidabile, nonostante l'età, in quanto «i ricambi si trovano ovunque, e sono economici». Senza dubbio un aspetto non da poco tenendo conto che la piccola torinese è uscita di produzione quasi 40 anni fa.

Continuiamo con un'altra storica due posti italiana, leggasi l'Alfa Romeo Spider, che Hotcars descrive così: «la cosa potrebbe scioccare qualcuno poiché Alfa Romeo ha la fama di costruire auto inaffidabili. Eppure, la Spider ha reso felici generazioni di automobilisti, percorrendo senza problemi migliaia di chilometri e rivelandosi una delle vetture più longeve di sempre. Gran parte dei proprietari ancora oggi la definisce come l’auto migliore mai posseduta». Il Biscione costruì l'Alfa Romeo Spider dal 1966 fino al 1993, in 4 diverse serie, piazzandone sul mercato circa 124mila.

Torniamo in casa Fiat per una delle auto non solo più affidabili ma anche più vendute d'Italia, leggasi la Fiat Uno. Recentemente è stato festeggiato il suo 40esimo anniversario, e resta una delle vetture più iconiche dello stile italiano degli anni '80. Una volta uscita di produzione nel Belpaese, ha proseguito la sua carriera in Brasile dove è durata fino al 2021: in giro si trovano alcuni esemplari con centinaia di migliaia di km sul contachilometri e ancora perfettamente funzionanti.

La Fiat Panda resta un'altra storica vettura italiana, famosa per la sua affidabilità. A riguardo vi abbiamo raccontato pochi giorni fa di Pandelleria, l'isola dove ci sono più Panda che abitanti: è un'auto versatile, che si presta a mille usi, e nel contempo una vettura che non si rompe mai e che è facile da riparare. «La Panda è in circolazione dal 1980, ma va ancora forte e non si può fare a meno di notare che sia considerata da più persone come l’automobile più affidabile del mondo». Disponibile ancora oggi sul mercato, è stata in cima alle 10 auto più vendute in Italia nel 2022.

Chiudiamo con una vettura un po' a sorpresa, la Lancia Delta HF Integrale. Da sempre il Deltone è sinonimo di sportività e potenza, ma evidentemente è anche una vettura che non si rompe mai. Per HotCars il segreto di questa sua indistruttibilità è «la progettazione per essere un’auto da rally, il che significa che doveva essere forte e robusta». E del resto, cinque mondiali rally e 35 vittorie, non sono arrivate per caso.